Cento anni di Villa Museo Puccini: a Torre del Lago un convegno dedicato alle case d’artista

Cento anni fa la dimora prediletta di Giacomo Puccini a Torre del Lago veniva trasformata in museo. Un luogo simbolo in cui, accanto alle spoglie del compositore, sono stati raccolti e custodi i suoi scritti e i suoi oggetti personali. Autore di questa lungimirante scelta fu il figlio Antonio. Per celebrare la ricorrenza, la Fondazione Simonetta Puccini per Giacomo Puccini organizza il convegno Case d’artista. A cento anni dalla Villa Museo Giacomo Puccini, che si terrà venerdì 27 e sabato 28 novembre nell’auditorium di Villa Puccini.

L’iniziativa, a cura di Patrizia Mavilla e Manuel Rossi, rispettivamente direttrice e direttore scientifico della Fondazione, intende promuovere un’articolata riflessione sul significato delle case d’artista quali luoghi di memoria, conservazione e interpretazione culturale. Partendo dall’universo domestico di Giacomo Puccini e aprendosi a casi simili, il convegno affronterà la complessità di questi spazi privati restituiti al pubblico, nei quali si intrecciano identità, tutela patrimonio, narrazione e valorizzazione turistica.

Nel giugno del 1891 Giacomo Puccini elesse Torre del Lago a suo rifugio ideale, trovando nell’oasi naturalistica del Lago di Massaciuccoli la perfetta fonte d’ispirazione per le sue immortali melodie. Acquistata nel 1899, la dimora fu trasformata in una villa in stile liberty e, nel 1926, convertita in Museo dal figlio Antonio. Oggi la casa museo conserva intatta l’atmosfera originale e custodisce preziosi cimeli della vita e della carriera del Maestro: dal pianoforte Förster alla maschera funebre, ma anche gli oggetti quotidiani, i quadri dei macchiaioli, i riconoscimenti internazionali e la stanza della caccia. All’interno della cappella ricavata nella villa riposano le spoglie di Puccini e dei suoi familiari e il complesso offre ai visitatori un suggestivo viaggio nel mondo intimo e creativo del grande compositore.

Nella prima giornata (venerdì 27 novembre) saranno approfonditi i temi della custodia, gestione e narrazione delle case museo. Si discuterà del rapporto tra storia e memoria, del delicato equilibrio tra dimensione privata e fruizione pubblica, delle scelte allestitive e dell’impatto turistico e territoriale. Dopo i saluti iniziali del presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, della sindaca di Viareggio Sara Grilli, del soprintendente per le province di Lucca, Massa Carrara e Pistoia Angela Acordon e di Giovanni Godi, presidente della Fondazione Simonetta Puccini, i relatori si alterneranno per parlare delle esperienze in Toscana e in Emilia-Romagna, delle sfide legate a questo tipo di valorizzazione e di alcuni casi studio particolari.

Nella seconda giornata (sabato 28 novembre), la mattinata sarà dedicata alle scaglie di memoria e alla esplorazione dei luoghi e delle dimore legate ai musicisti contemporanei a Puccini, ai suoi amici e collaboratori, spaziando tra letteratura e arti figurative nel lungo Novecento. Il pomeriggio sarà focalizzato sul caso di studio emblematico della Villa di Torre del Lago: dalle dimore pucciniane alla formazione dell’archivio familiare, dalla tutela dei cimeli al restauro e alla conservazione nel contesto turistico contemporaneo. La tavola rotonda conclusiva sarà un momento di confronto aperto tra le principali realtà del territorio – dalla Villa Puccini al Villino di Viareggio, dalla Casa Natale della Fondazione Giacomo Puccini alla Casa di Celle di Pescaglia – per condividere esperienze e prospettive future.

I lavori saranno coordinati da studiosi ed esperti di riconosciuta competenza per garantire un dialogo qualificato tra università, istituzioni e soggetti gestori.