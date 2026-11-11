“Giù le mani dal Carnevale di Viareggio”: l’onorevole Zucconi contro il taglio alle risorse deciso dalla Regione

La Giunta Giani ha deciso di ridurre da 1 milione a 750 mila euro il contributo al Carnevale di Viareggio. “Giù le mani dal Carnevale di Viareggio. Cancellare di fatto un quarto delle risorse, è una scelta grave e incomprensibile. Un taglio che colpisce una delle più importanti eccellenze culturali e turistiche della Toscana”. A dichiararlo è l’onorevole di Fratelli d’Italia Riccardo Zucconi, che contesta duramente la decisione dell’amministrazione regionale di centrosinistra.

“Il Carnevale di Viareggio non è una manifestazione qualsiasi: è un patrimonio artistico e identitario conosciuto in tutto il mondo, capace di generare turismo, occupazione e ricchezza per l’intero territorio. È il frutto del lavoro e della straordinaria creatività dei maestri della cartapesta, una tradizione che merita di essere sostenuta e non penalizzata. Ogni euro investito produce ricadute concrete su alberghi, ristoranti, attività commerciali e imprese. Ridurre il finanziamento significa indebolire una realtà che contribuisce in maniera significativa all’economia e all’immagine della nostra regione”.

“Mi sono già confrontato con il nostro capogruppo in Consiglio regionale Chiara La Porta perché questa decisione venga contrastata con determinazione. Vogliamo capire quali siano le motivazioni di un taglio tanto pesante e chiediamo alla Giunta Giani di fare immediatamente marcia indietro. Non è accettabile che un evento di questa portata venga privato di risorse fondamentali, dopo che per anni se ne è riconosciuto il valore”.