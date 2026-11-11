Salari bassi, caro vita e futuro incerto: a Massarosa si parla di disagio giovanile

Le difficoltà economiche e sociali delle nuove generazioni, le forme del disagio giovanile e le ragioni delle recenti mobilitazioni saranno al centro dell’incontro Le difficoltà dei giovani in una società sempre più povera materialmente e culturalmente, promosso da Nidil Cgil Lucca insieme a Cgil Lucca e Cgil Toscana. L’appuntamento è per sabato (14 novembre) alle 9,15 alla Brilla, a Massarosa, con conclusione prevista alle 13.

A moderare il confronto saranno Giovanni Fratini e Paolo Puccinelli, della segreteria provinciale di Nidil Cgil. Interverranno don Simone Giuli, direttore della Caritas di Lucca, Stefano Cristiano, segretario del Sunia Lucca, e rappresentanti di Libera, Il Contesto Aps e Arci. Le conclusioni saranno affidate al segretario generale della Cgil Toscana, Rossano Rossi.

L’obiettivo è approfondire le diverse forme di disagio vissute dai giovani e le loro origini, attraverso il contributo di realtà che si confrontano direttamente con situazioni di povertà, precarietà e difficoltà sociali. Un confronto che gli organizzatori intendono mettere in relazione con le proteste delle ultime settimane, leggendo nella partecipazione alle piazze anche una richiesta di risposte sul costo della vita, sul lavoro e sulla tutela dei diritti.

Il sindacato presenta l’iniziativa anche come una tappa verso la mobilitazione annunciata dalla Cgil per il 20 novembre. Nel mirino dell’organizzazione c’è la bozza della legge di bilancio, criticata per quelli che vengono indicati come nuovi tagli alla sanità, alla scuola e ad altri servizi essenziali.