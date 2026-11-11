Taglio al Carnevale, Grilli a Giani: “Le risorse pubbliche non sono favori e Viareggio merita spiegazioni”

La sindaca di Viareggio Sara Grilli replica al presidente della Regione Toscana Eugenio Giani in merito al taglio di 300mila euro al contributo per il Carnevale, destinati al progetto del Museo nazionale del fumetto di Lucca (leggi).

“Confesso che, tra tutte le parole pronunciate dal presidente Eugenio Giani sulla vicenda del contributo regionale al Carnevale di Viareggio, ce n’è una che mi ha particolarmente colpita: ingratitudine. Credo che sia necessario chiarire un principio fondamentale: il Carnevale di Viareggio non è una manifestazione locale che chiede un favore alla Regione Toscana. È un patrimonio culturale di rilevanza internazionale, un evento che genera economia, occupazione, turismo, promozione del territorio e che contribuisce alla visibilità dell’intera Toscana nel mondo. Quando la Regione finanzia il Carnevale – evidenzia Grilli – non fa un regalo a Viareggio, né alla sua amministrazione comunale. Compie una scelta di investimento culturale ed economico, che deve essere valutata per il valore della manifestazione e per le ricadute che produce”.

Prosegue Sara Grilli: “Un sindaco non deve essere grato a un presidente di Regione per aver destinato risorse pubbliche alla propria città. Deve semmai essere messo nelle condizioni di comprendere le ragioni per cui quelle risorse vengono confermate, aumentate oppure ridotte. E ha il diritto, oltre che il dovere, di contestare una decisione quando ritiene che danneggi la comunità che rappresenta”.

“Allo stesso modo, non ritengo utile contrapporre quanto investe la Regione a quanto investe il Comune. Sono istituzioni con competenze, funzioni e bilanci profondamente diversi, entrambe chiamate a concorrere, secondo le proprie possibilità, alla valorizzazione di un patrimonio che appartiene ben oltre i confini di Viareggio. Il Comune di Viareggio investe da sempre sul Carnevale, con risorse economiche, patrimonio e servizi. Parlare di 150mila euro, come ha fatto il presidente Giani, significa ignorare una realtà documentata dai bilanci: solo quest’anno il contributo ordinario è di 420mila euro“, replica Grilli.

“Il presidente sostiene che le risorse pubbliche non abbiano colore politico. È un principio che condivido pienamente. Proprio per questo mi aspetto che le decisioni sulla loro destinazione siano motivate con criteri chiari, trasparenti e verificabili, senza che il legittimo dissenso di un’amministrazione venga interpretato come una mancanza di riconoscenza. Infine – aggiunge Grilli – mi sarei aspettata una presa di posizione chiara anche dal Partito Democratico di Viareggio e da tutti i gruppi di minoranza. Da chi, durante la campagna elettorale, prometteva sostegno incondizionato al Carnevale di Viareggio e oggi, davanti a un taglio di 300mila euro, sembra aver improvvisamente perso la parola”.