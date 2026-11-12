Asse di penetrazione, la sindaca di Viareggio a Giani: “Da lui parole inappropriate per un rapporto fra istituzioni”

“Trovo francamente sorprendente che il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, con una allerta rossa in corso e mezza regione sott’acqua, trovi il tempo di polemizzare proprio nel giorno in cui prende finalmente avvio un’opera che Viareggio aspetta da decenni”. A dirlo è la sindaca di Viareggio, Sara Grilli.

“Nessuno ha mai negato che i 7 milioni di euro destinati al primo lotto dell’asse di penetrazione provengano dalla Regione Toscana. È un fatto noto, documentato negli atti e nell’accordo di programma sottoscritto tra i due enti. Così come è un fatto che il Comune di Viareggio sia la stazione appaltante, abbia portato avanti le procedure necessarie e abbia oggi consegnato i lavori. La Regione finanzia, il Comune realizza. Sono due istituzioni che svolgono le rispettive funzioni nell’interesse dei cittadini. Non vedo perché questo debba trasformarsi in una gara a chi merita più ringraziamenti. Quello che invece trovo davvero preoccupante è l’idea che un finanziamento pubblico debba comportare una qualche forma di riconoscenza politica. Le risorse della Regione Toscana non appartengono al presidente Giani, così come quelle del Comune non appartengono alla sindaca Grilli. Sono soldi pubblici, destinati a rispondere alle esigenze dei territori. E Viareggio, con il suo porto e il suo comparto nautico, rappresenta una realtà economica strategica non soltanto per la città, ma per l’intera Toscana”.

“Quanto al Carnevale, Giani continua a spostare il discorso. Nessuno ha negato il sostegno regionale degli anni precedenti. Il punto è un altro, molto semplice: nel 2026 il contributo regionale passa da un milione a 700mila euro. Non stiamo parlando di un finanziamento futuro che non viene concesso, ma di 300mila euro che vengono sottratti rispetto a una previsione sulla quale la Fondazione aveva già costruito il proprio bilancio – prosegue Grili – È un dato preciso, al quale il presidente continua a non rispondere. E ricordare quanto la Regione abbia finanziato il Carnevale negli ultimi dieci anni non cambia ciò che sta accadendo oggi”.