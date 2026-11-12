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Caduti di Nassiriya, la Versilia si stringe nel ricordo a Lido di Camaiore

12 novembre 2026 | 17:50
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di Redazione

Redazione

Caduti di Nassiriya, la Versilia si stringe nel ricordo a Lido di Camaiore

La cerimonia si è svolta nella piazza intitolata ai 12 Carabinieri, ai 5 militari dell’Esercito e ai 2 civili italiani che persero la vita nell’attentato in Iraq

Questa mattina (12 novembre) a Lido di Camaiore, in occasione della Giornata del ricordo dei Caduti militari e civili nelle missioni internazionali per la pace, si è tenuta una commemorazione per il 23esimo anniversario della strage di Nassiriya. Il momento è stato promosso dal Comune di Camaiore.

La cerimonia si è svolta a Lido di Camaiore, nella piazza intitolata ai 12 Carabinieri, ai 5 militari dell’Esercito e ai 2 civili italiani che persero la vita nell’attentato in Iraq.

Hanno partecipato l’assessore Andrea Cosci, in rappresentanza del Comune di Pietrasanta, insieme ai rappresentanti della Provincia di Lucca e dei Comuni di Camaiore e Seravezza.