“Il tempo è cervello”: a Forte dei Marmi una giornata per riconoscere i sintomi dell’ictus cerebrale

‘Agisci in fretta, l’ictus non aspetta’ è il messaggio al centro della campagna, che richiama l’attenzione sull’importanza di riconoscere tempestivamente i sintomi e attivare subito i soccorsi . Un’iniziativa di informazione e sensibilizzazione per aiutare i cittadini a comprendere quanto il fattore tempo sia determinante per rendere efficaci le terapie.

“Sosteniamo con convinzione questa iniziativa, perché diffondere la conoscenza dei sintomi dell’ictus significa offrire ai cittadini strumenti preziosi per chiedere aiuto tempestivamente – dichiara il sindaco Bruno Murzi –. Il messaggio è semplice e deve raggiungere il maggior numero possibile di persone: riconoscere i segnali e agire subito può fare la differenza. Ringrazio AliCe Lucca e Provincia, l’équipe Stroke Team dell’Ospedale Versilia e la Croce Verde di Forte dei Marmi per l’impegno dedicato alla salute della nostra comunità. Invito i cittadini a partecipare e a condividere queste informazioni anche con familiari e amici”.