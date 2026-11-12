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“Il tempo è cervello”: a Forte dei Marmi una giornata per riconoscere i sintomi dell’ictus cerebrale
Alla Croce Verde l’incontro promosso da AliCe Lucca e Provincia insieme agli specialisti dell’Ospedale Versilia per sensibilizzare sull’importanza di attivare subito i soccorsi
Il comune di Forte dei Marmi sostiene la giornata dedicata alla prevenzione dell’ictus cerebrale in programma sabato (14 novembre), dalle 14, alla Croce Verde di Forte dei Marmi, con AliCe Lucca e Provincia Odv e l’équipe Stroke Team dell’Ospedale Versilia.
‘Agisci in fretta, l’ictus non aspetta’ è il messaggio al centro della campagna, che richiama l’attenzione sull’importanza di riconoscere tempestivamente i sintomi e attivare subito i soccorsi. Un’iniziativa di informazione e sensibilizzazione per aiutare i cittadini a comprendere quanto il fattore tempo sia determinante per rendere efficaci le terapie.
“Sosteniamo con convinzione questa iniziativa, perché diffondere la conoscenza dei sintomi dell’ictus significa offrire ai cittadini strumenti preziosi per chiedere aiuto tempestivamente – dichiara il sindaco Bruno Murzi –. Il messaggio è semplice e deve raggiungere il maggior numero possibile di persone: riconoscere i segnali e agire subito può fare la differenza. Ringrazio AliCe Lucca e Provincia, l’équipe Stroke Team dell’Ospedale Versilia e la Croce Verde di Forte dei Marmi per l’impegno dedicato alla salute della nostra comunità. Invito i cittadini a partecipare e a condividere queste informazioni anche con familiari e amici”.
La campagna richiama in particolare alcuni segnali d’allarme: bocca storta, difficoltà a parlare, paralisi o debolezza degli arti. In presenza di questi sintomi, l’indicazione è chiamare immediatamente il 112.
L’appuntamento del 14 novembre rappresenta un’occasione per avvicinare la cittadinanza al tema della prevenzione e rafforzare la consapevolezza di un messaggio essenziale: di fronte all’ictus, il tempo è cervello.
Per informazioni contattare il 329.3383832.