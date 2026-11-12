Maltempo a Pietrasanta: 80 millimetri di pioggia in un giorno, allagamenti in via Paganini e smottamenti in collina

La quantità di pioggia è stata significativa (oltre 80 millimetri, che porta il totale delle ultime 72 ore a 240 contro una media del mese di novembre, per Pietrasanta, di 110-200 millimetri) ma grazie all’attività di pulizia di griglie, zanelle e canali di competenza, operata in modo intensivo dall’ufficio tecnico comunale nella giornata di ieri (mercoledì) e fino a poche ore prima del passaggio del nuovo fronte perturbato, il reticolo cittadino è riuscito a fronteggiare l’ennesima, forte situazione di stress.

La situazione più complessa, sul fronte allagamenti, si è registrata in via Paganini , nell’area retrostante il campo sportivo Pedonese, dove il funzionamento non costante di alcune pompe idrovore del Consorzio di Bonifica ha agevolato la formazione di consistenti ristagni d’acqua sul piano stradale e, in alcuni casi, anche all’interno delle aree di proprietà privata. Per alleggerire la portata dell’allagamento e consentire il deflusso dell’acqua sono state attivate in loco alcune pompe mobili di aspirazione.

In collina, in particolare a Strettoia, si sono verificati distacchi o scivolamenti circoscritti dai versanti sui quali l’intervento è stato immediato e puntuale: in via Palatina per rimuovere la quantità di terra che aveva invaso la carreggiata; in località Metati Rossi Bassi per liberare la strada e apporre segnaletica di pericolo, in attesa di un ripristino più organico. Nel tardo pomeriggio, lungo via di Valdicastello, si è verificato uno smottamento di maggiore portata che ha portato acqua e fango su tutta la carreggiata: dopo il sopralluogo dell’ufficio tecnico comunale, sono stati disposti sgombero e pulizia della strada e apposizione di cartellonistica. La situazione continuerà a essere monitorata e, al termine della fase più intensa di maltempo, sarà oggetto di un intervento più completo.