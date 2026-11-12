Via al cantiere per l’asse di penetrazione: il Comune non cita i finanziamenti della Regione e Giani alza la voce

L’asse di penetrazione entra nella fase operativa. Questa mattina (12 novembre) è stato sottoscritto il verbale di consegna dei lavori per la realizzazione del tratto di viabilità compreso tra la rotatoria di via delle Darsene e via Indipendenza. L’avvio materiale delle lavorazioni è previsto per lunedì (16 novembre).

Si tratta di un passaggio significativo nel percorso di realizzazione dell’asse di penetrazione, un’infrastruttura strategica per la mobilità cittadina, destinata a migliorare i collegamenti con la Darsena e a contribuire a una diversa organizzazione dei flussi di traffico.

L’intervento prevede un importo contrattuale complessivo di 4.446.691,08 euro, al netto dell’Iva, comprensivo degli oneri per la sicurezza.

“Quello dell’asse di penetrazione è un progetto che attraversa oltre sessant’anni di storia della nostra città. La prima previsione urbanistica risale addirittura al novembre del 1961, quando l’opera comparve nella proposta di Piano regolatore generale. Sessantacinque anni sono un tempo enorme nella vita di una città. Sono cambiate generazioni, amministrazioni, esigenze economiche e prospettive di sviluppo. Eppure l’asse di penetrazione è rimasto, per troppo tempo, un’opera più raccontata che realizzata. E oggi, finalmente, possiamo parlare di lavori che cominciano davvero“, dichiara la sindaca Sara Grilli.

“Un progetto che riguarda non soltanto la viabilità, ma anche il rapporto tra la città, la Darsena e le sue attività produttive. Un’infrastruttura destinata a incidere sull’accessibilità di un comparto strategico per la nostra economia e sulla qualità della mobilità cittadina. Lunedì si apre il cantiere: è un risultato concreto che dà seguito agli impegni assunti e al lavoro portato avanti dall’amministrazione“.

L’appalto integrato, che comprende la progettazione esecutiva e la realizzazione delle opere, è stato aggiudicato al raggruppamento temporaneo di imprese costituito da Gema Spa e Mgs Srl – Manutenzioni Generali Autostrade, con determinazione dirigenziale del 17 giugno.

Sul tema si registra anche l’intervento polemico di Eugenio Giani: “Sono profondamente colpito da una comunicazione ufficiale del Comune di Viareggio, che dà conto dell’inizio dei lavori per l’asse di penetrazione del Pprto, un’opera fondamentale per la città interamente finanziata dalla Regione Toscana, senza mai nemmeno citare la Regione”. “L’opera entra finalmente nella fase operativa – aggiunge il presidente – ma in tutto il lungo comunicato si parla dell’appalto, dell’inizio dei lavori, ma non si menziona mai la fonte delle risorse che la rendono possibile, non si dice che per l’asse di penetrazione il Comune di Viareggio ha fatto ricorso unicamente a risorse fondate sul bilancio regionale”.

Il presidente ha inoltre ricordato che questa comunicazione “fa seguito a giorni di polemica su un presunto diminuito impegno della Regione in merito al Carnevale, una polemica anche in questo caso assolutamente ingiustificata perché la Regione Toscana è il principale ente di sostegno finanziario al Carnevale, ogni anno da dieci anni a questa parte”.

“Certi comportamenti della sindaca – ha concluso Giani – denotano mancanza di onestà intellettuale ed evidenziano chiaramente strumentalità e quel concetto filosofico di ‘ingratitudine’ di cui abbiamo già parlato pochi giorni fa. Tengo a precisare che la Regione Toscana per Viareggio c’è e ci sarà sempre”.