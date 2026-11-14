Capezzano Pianore, inaugurato il nuovo parcheggio ‘Dominici’ e il parco verde ‘Pardini-Fortunato’

È stato ufficialmente inaugurato questa mattina (14 novembre) il nuovo parcheggio a Capezzano Pianore, realizzato in corrispondenza dell’incrocio tra via del Paduletto e via del Cafaggiolo. Un luogo fortemente simbolico, dal momento che proprio su questo incrocio prese avvio, nel 1944, la storica attività di Vincenzo Domenici (1912-1988), a cui è stata intitolata l’area di sosta.

L’opera inaugurata oggi interviene su una superficie complessiva di 3000 mq. L’area era da alcuni anni in forte degrado, e solo in parte adibita a parcheggio sterrato per concessione della proprietà, con capacità limitata a fronte delle necessità infrastrutturali del centro, specialmente considerando che gli stalli di Piazza degli Alpini risultano spesso insufficienti e inutilizzabili durante il mercato settimanale del martedì. La restante porzione di terreno versava invece in stato di abbandono, occupata da vegetazione infestante e dalle strutture di due ampie serre dismesse da tempo: con questo intervento viene così restituito decoro urbano a una zona centrale della frazione, in ideale continuità con la sua vocazione storica.

La nuova infrastruttura mette ora a disposizione della cittadinanza un’ampia area di sosta da 60 posti auto (di cui 2 riservati ai portatori di handicap), corredata da pubblica illuminazione, cestini, marciapiedi e verde pubblico. L’ingresso e l’uscita sono entrambi collocati su via del Paduletto, ma differenziati con percorrenza a senso unico antiorario.

L’intero parcheggio è stato realizzato in invarianza idraulica: al posto del cemento è stata posata una pavimentazione in autobloccanti che garantisce la totale permeabilità del suolo, tutelando un’area particolarmente sensibile dal punto di vista idrogeologico.

A completamento dell’opera, 850 mq dell’area sono stati destinati a vasca di compenso idrico per mitigare eventuali criticità idrauliche. L’Amministrazione Comunale ha tuttavia scelto di valorizzare questo spazio verde recintato, allestendolo con molti alberi, una fontanella e, successivamente, anche delle panchine: nasce così un vero e proprio parco pubblico, intitolato a Federico Pardini e Giovanni Fortunato, due giovani della comunità di Capezzano prematuramente scomparsi che adesso hanno un luogo che ne omaggia la memoria e ne rafforza il legame e il ricordo nella comunità.

Parallelamente alla realizzazione del parcheggio e del parco, è stata completata la riqualificazione della prima parte di via del Cafaggiolo: il tratto, che in precedenza risultava molto stretto e creava disagi nella percorrenza a doppio senso, è stato notevolmente allargato – di fatto raddoppiato – raggiungendo oltre 7 metri di larghezza. Si tratta di un miglioramento fondamentale per la viabilità, essendo una delle arterie principali della frazione e un collegamento strategico con le scuole. L’investimento complessivo per l’intervento ammonta a 500mila euro.

“L’allargamento di via del Cafaggiolo — spiega l’assessore ai lavori pubblici, Graziano Dalle Luche — non è affatto un intervento secondario, ma un’opera fondamentale che rende più fluido e sicuro il transito, soprattutto in direzione delle scuole. Con questo intervento diamo una risposta concreta e strutturale alla richiesta di parcheggi della zona, andando a ridisegnare anche la sosta del centro: nella vicina Piazza degli Alpini verrà infatti istituito il disco orario per garantire un maggiore ricambio delle auto in una piazza così centrale e commerciale, mentre la sosta prolungata troverà finalmente la sua naturale destinazione in questo nuovo parcheggio”.

La giornata di riqualificazione per il centro della frazione è stata arricchita anche da un importante intervento artistico: contemporaneamente, nella vicina Piazza degli Alpini, sono state infatti installate e inaugurate, alla presenza degli artisti, tre nuove statue in marmo realizzate dagli artisti Leonardo Barsi, Lorenzo D’Andrea e Vezio Moriconi, collocate su basamenti il cui marmo è stato generosamente donato dalla ditta Barsi Marmi di Pietrasanta.

“È un grande motivo di orgoglio per l’Amministrazione poter far rivivere gli spazi più centrali delle nostre frazioni attraverso l’arte e la cultura, impreziosendo il patrimonio pubblico e garantendo maggiore bellezza e decoro – conclude l’Assessore alla Cultura Claudia Larini -. Ringrazio sentitamente gli artisti Leonardo Barsi, Lorenzo D’Andrea e Vezio Moriconi per le loro opere e la ditta Barsi Marmi di Pietrasanta per la generosa donazione del marmo dei basamenti, un gesto di grande attenzione verso la nostra comunità”.

Tutta la cerimonia è stata impreziosita dall’accompagnamento musicale a cura della Filarmonica Versilia Deb di Capezzano Pianore e dalla presenza di decine di mezzi d’epoca di proprietà di molti appassionati del territorio comunale, che, insieme ad altri amatori provenienti da diverse zone della lucchesia, hanno di fatto inaugurato il parcheggio con la loro sosta scenografica per tutta la mattinata.