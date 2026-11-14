Crolla la strada per Buchignano, alla Pieve di Camaiore

In conseguenza delle forti piogge delle ultime ore, questa notte (quella tra 13 e 14 novembre) s i è verificato un importante cedimento stradale alla Pieve di Camaiore, lungo la via che conduce al borgo di Buchignano . La strada è franata lungo un fronte di svariati metri, a causa della fragilità del territorio aggravata dal maltempo e richiede ora un intervento urgente di messa in sicurezza.

L’amministrazione comunale si è attivata fin da subito con i propri tecnici e la Protezione civile. Non ci sono abitazioni isolate: n onostante la strada sia chiusa al transito, il collegamento con Camaiore resta garantito dalla viabilità alternativa che passa dal borgo di Agliano. Poiché nel tratto interessato passa una tubazione idrica fondamentale per gran parte della frazione , è stata immediatamente mobilitata Gaia: i tecnici interverranno già nelle prossime ore per realizzare un bypass e garantire l’approvvigionamento d’acqua nelle abitazioni.

Parallelamente, partiranno al più presto le operazioni di pulizia della vegetazione per avviare subito un primo intervento di messa in sicurezza e, successivamente, la progettazione del complesso intervento di ripristino stradale. “Il nostro territorio – spiega il Comune -, davanti ad un evento eccezionale come quello degli scorsi giorni, ha retto abbastanza bene, al netto di qualche frana in collina di medio-piccola entità. Ma stanotte l’enorme quantità di pioggia caduta ha presentato il conto. Questa era una delle situazioni che già conoscevamo e avevamo attenzionato da tempo, e che quindi ci davano più pensiero, soprattutto perché non esistevano soluzioni preventive data la conformazione del terreno e la quantità di acqua che ha ricevuto. Siamo si fronte al crollo di tutta la strada, così come accadde negli anni scorsi con Balza Fiorita: con lo stesso spirito di allora, seguiamo la situazione minuto per minuto e lavoreremo senza sosta per ripristinare la strada e restituire piena sicurezza nel minor tempo possibile a tutti gli abitati circostanti”.