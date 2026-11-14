Giovani e cultura del rispetto: l’incontro al cinema Goldoni

Si è aperto questa mattina (14 novembre), al Cinema Goldoni di Viareggio , il ciclo di iniziative promosso dal Comune di Forte dei Marmi e dalla commissione pari opportunità in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne .

La proiezione di Se domani non torno, il film di Paola Randi sulla storia di Giulia Cecchettin e della sua famiglia, è stata al centro dell’appuntamento rivolto alle ragazze e ai ragazzi del Liceo scientifico Michelangelo dell’Istituto Chini-Michelangelo. Un’occasione per riflettere sul rispetto, sulla libertà e sul valore delle relazioni.

“Abbiamo voluto iniziare questo percorso dalle ragazze e dai ragazzi, perché educare al rispetto significa costruire le basi di un cambiamento culturale. La storia di Giulia – sottolinea Sabrina Nardini, vicepresidente della commissione pari opportunità – ci invita a riflettere e ad assumerci una responsabilità: aiutare i giovani a riconoscere la differenza tra amore e possesso, tra attenzione e controllo. Il nostro impegno è far sì che il messaggio del 25 novembre accompagni la vita di ogni giorno, a partire dalla scuola“.