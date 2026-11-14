L'appuntamento|
Giovani e cultura del rispetto: l’incontro al cinema Goldoni
L’assessora Nardini: “Educare al rispetto significa costruire le basi di un cambiamento culturale”
Si è aperto questa mattina (14 novembre), al Cinema Goldoni di Viareggio, il ciclo di iniziative promosso dal Comune di Forte dei Marmi e dalla commissione pari opportunità in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.
La proiezione di Se domani non torno, il film di Paola Randi sulla storia di Giulia Cecchettin e della sua famiglia, è stata al centro dell’appuntamento rivolto alle ragazze e ai ragazzi del Liceo scientifico Michelangelo dell’Istituto Chini-Michelangelo. Un’occasione per riflettere sul rispetto, sulla libertà e sul valore delle relazioni.
“Abbiamo voluto iniziare questo percorso dalle ragazze e dai ragazzi, perché educare al rispetto significa costruire le basi di un cambiamento culturale. La storia di Giulia – sottolinea Sabrina Nardini, vicepresidente della commissione pari opportunità – ci invita a riflettere e ad assumerci una responsabilità: aiutare i giovani a riconoscere la differenza tra amore e possesso, tra attenzione e controllo. Il nostro impegno è far sì che il messaggio del 25 novembre accompagni la vita di ogni giorno, a partire dalla scuola“.