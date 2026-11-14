Il ristorante Lorenzo di Forte dei Marmi dopo 40 anni perde la stella Michelin

Un cambiamento di rilievo per uno dei locali più iconici della Versilia, fondato nel 1981 da Lorenzo Viani. Appena cinque anni dopo l’apertura, il ristorante aveva conquistato il riconoscimento della Rossa, riuscendo a mantenerlo saldo per quattro decenni e affermandosi ben oltre i confini locali come punto di riferimento per una clientela italiana e internazionale, oltre che meta prediletta di personalità del mondo dello spettacolo, della cultura e dell’imprenditoria.