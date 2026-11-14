Enogastronomia|
Il ristorante Lorenzo di Forte dei Marmi dopo 40 anni perde la stella Michelin
La deteneva ininterrottamente dal 1986. La decisione della guida Michelin a meno di due anni di distanza dalla scomparsa del fondatore
Si chiude un’epoca lunga quarant’anni per l’alta ristorazione versiliese. Lo storico ristorante Lorenzo di via Carducci a Forte dei Marmi non figura più tra le insegne premiate nella nuova Guida Michelin 2027, presentata giovedì (12 novembre), perdendo così la prestigiosa stella che deteneva ininterrottamente dal 1986.
Un cambiamento di rilievo per uno dei locali più iconici della Versilia, fondato nel 1981 da Lorenzo Viani. Appena cinque anni dopo l’apertura, il ristorante aveva conquistato il riconoscimento della Rossa, riuscendo a mantenerlo saldo per quattro decenni e affermandosi ben oltre i confini locali come punto di riferimento per una clientela italiana e internazionale, oltre che meta prediletta di personalità del mondo dello spettacolo, della cultura e dell’imprenditoria.
L’uscita dall’elenco dei ristoranti stellati giunge a meno di due anni di distanza dalla scomparsa del fondatore, venuto a mancare nel gennaio 2025 all’età di 84 anni. A raccogliere il testimone e l’eredità familiare è stata la figlia Chiara Viani, che prosegue tuttora la gestione dell’attività nel solco della tradizione gastronomica costruita negli anni.
La perdita della stella segna dunque la fine di un capitolo storico per l’insegna di via Carducci, la cui storia di accoglienza e cucina di qualità prosegue però regolarmente. Con l’obiettivo di riconquistarla al più presto.