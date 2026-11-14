Inaugura a Villa Argentina la collettiva di fotografia e pittura ‘Siamo madri del mondo’

Sabato (14 novembre) alle 10 inaugura a Villa Argentina a Viareggio (via A. Fratti, angolo via A. Vespucci), la collettiva di fotografia e pittura Siamo madri del mondo .

L’esposizione è organizzata in occasione delle iniziative per l’eliminazione della violenza sulle donne ed è stata già presentata a settembre a Palazzo Ducale a Lucca. La mostra propone soprattutto una riflessione visiva profonda e collettiva sul tema del femminile e della maternità universale. A cura dell’associazione ArtisticaMente, in collaborazione con la Provincia di Lucca, espongono gli artisti Laura Ballini, Andrea Battaglia, Salvatore Borrello, Marcos Calamari, Marina Capovilla, Maria Pia Del Fiorentino, Antonello Fantaccini, Liana Fanucchi, Enrico Floris, Jessica Marcheschi, Paola Manfredini, Laura Menesini, Nicoletta Pirozzi, Giuseppe Pisana, Rossella Priori, Anna Signorini, Nelita Specchierla, Marina Tomasi e Daniela Trifoglio.