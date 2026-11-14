Prosegue la conta dei danni a Camaiore, eroso un argine sulla Sp1 e cede una strada nella frazione di Santa Lucia

Danni e disagi a Camaiore a causa del maltempo

Il maltempo ha colpito fortemente il Comune di Camaiore. Nella serata di ieri (13 novembre) è servito un intervento all’argine del fiume sulla via Provinciale SP1, all’altezza della pizzeria Lo spietato. Ha partecipato anche la polizia locale.

L’acqua ha eroso l’argine, per questo sono state installate delle barriere a protezione del traffico veicolare e pedonale.