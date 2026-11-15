Premio Barsanti e Matteucci, Stellantis conquista l’edizione del 25esimo anniversario

Nell’edizione che segna il suo primo quarto di secolo, il Premio Internazionale Barsanti e Matteucci di Pietrasanta incorona Stellantis.

Il Gruppo, che raccoglie 14 brand automobilistici, sabato 14 novembre entrerà ufficialmente nell’albo del prestigioso riconoscimento istituito dal Comune con il Rotary Club Viareggio Versilia, in collaborazione con Bosch e il patrocinio di Regione Toscana, Provincia di Lucca e Università di Pisa per celebrare Padre Eugenio Barsanti, ingegnere e scolopio pietrasantino, ideatore del primo prototipo di motore a scoppio insieme a Felice Matteucci.

La cerimonia per la consegna del trofeo, realizzato dalla Fonderia D’Arte Massimo Del Chiaro, è in programma alle 18 di oggi (15 novembre) nel salone dell’Annunziata e includerà anche il consueto momento dedicato al Riconoscimento Innovazione: ad aggiudicarselo, quest’anno, è la Newtron Group di Villafranca Tirrena (Messina), operativa nel settore della mobilità sostenibile con lo sviluppo di soluzioni avanzate di ibridizzazione ed elettrificazione per veicoli.

“Celebrare la 25ma edizione del Barsanti e Matteucci – ha sottolineato il sindaco, Alberto Stefano Giovannetti – è motivo di grande orgoglio per tutta la nostra comunità. Questo Premio è nato per custodire la memoria di un pietrasantino che, con la sua invenzione, ha fatto la storia dell’umanità: riconoscere quest’anno il valore di un colosso come Stellantis e la spinta innovativa di Newtron Group testimonia quanto la visione di Padre Barsanti sia ancora viva. Pietrasanta, terra di creatività e artigianalità, ringrazia tutti i partner che accompagnano da anni questo percorso e si prepara a vivere una giornata straordinaria all’insegna del saper fare, dell’ingegno e del dialogo aperto con il mondo che da sempre ci contraddistingue”.

“Siamo orgogliosi di ricevere il Premio Barsanti e Matteucci – ha commentato Aldo Marangoni, Engine engineering VP presso Stellantis – un riconoscimento che celebra l’ingegno e la capacità di innovare, valori profondamente radicati nella nostra storia. La nostra tradizione industriale ci insegna che il vero valore dell’innovazione sta nella capacità di trasformarla in soluzioni concrete, industrializzarla e renderla accessibile a milioni di persone. È quanto abbiamo fatto per generazioni nel campo dei motori ed è la stessa filosofia che oggi applichiamo alle nuove tecnologie: innovazioni semplici da utilizzare e capaci di migliorare concretamente la vita dei nostri clienti”.

“Il Premio Internazionale Barsanti e Matteucci continua da anni ad individuare aziende che rappresentano la migliore espressione tecnologica del settore della mobilità – ha dichiarato Camillo Mazza, General Manager Robert Bosch GmbH Branch Italy – proprio come Bosch che, da sempre, vede l’innovazione come uno dei pilastri strategici del proprio sviluppo. Seguendo lo slogan Tecnologia per la vita cerchiamo ogni giorno con i nostri prodotti e servizi di migliorare la qualità della vita offrendo soluzioni innovative in tutto il mondo. In particolare nel settore della mobilità dove restiamo impegnati su tutte le soluzioni di trazione per garantire la cosiddetta neutralità tecnologica. Questo si concretizza sviluppando da un lato componenti per la propulsione di veicoli ibridi, elettrici a batteria o celle a combustibile, dall’altro continuando a migliorare i motori a combustione interna anche con l’utilizzo di carburanti sintetici”.