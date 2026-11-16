Carnevale di Viareggio 2027, sei pedane aggregative fuori concorso

Saranno sei le pedane aggregative che sfileranno fuori concorso ai Corsi Mascherati del Carnevale di Viareggio 2027, in programma dal 30 gennaio al 20 febbraio. È l’esito del bando per le costruzioni proposte dai Rioni – che saranno tutti coinvolti nelle sfilate – e dalle Associazioni del territorio.

Inside Out – Qui felicità

Rione Migliarina-Burlamania e Rione Marco Polo. Ispirata al film d’animazione Inside Out, la pedana racconta il viaggio di Florinda, maschera del Rione Migliarina, che ritrova la felicità perduta, grazie all’amicizia di Marcopolina, maschera del Rione Marco Polo. A guidarle è Burlamacco, al centro della scena tra Gioia, Tristezza, Rabbia, Paura, Disgusto e Ansia. Accompagnano il racconto le note di Qui felicità, la canzone di Egisto Malfatti, interpretata da Egisto Olivi, con cui il Rione Migliarina vinse la Festa della Canzonetta del 1982.

Le nozze di Tonin di Burio… 106 anni dopo

Rione Vecchia Viareggio e Croce Verde, in collaborazione con i Rioni Campo d’Aviazione, Bicchio, Varignano e Centro. La pedana rievoca il carro Le nozze d’oro di Tonin di Burio nella corte del Pinaccio, realizzato nel 1921 da Giuseppe Giorgi detto Noce: il primo ad avere a bordo una banda musicale. Il progetto nasce dal sodalizio Viareggio Carnevale Storico e riunisce la Vecchia Viareggio con la Croce Verde e i Rioni Campo d’Aviazione, Bicchio e Centro, per riportare sui Viali a mare la tradizione popolare e la musica della città.

Ti conosco mascherina, insieme spaventiamo il mondo

Associazione Burlamatti e Rione CarnevalDarsena. Le maschere del Carnevale diventano uno spaventapasseri contro gli aspetti più bui della realtà. Al centro della pedana uno spaventapasseri felice salta fuori da un sacco di coriandoli insieme alle maschere della Commedia dell’Arte, mentre Burlamatto e Polpo, come Burlamacco e Ondina, ballano insieme e con la loro gioia mettono in fuga guerre e distruzione. Completano la scena stelle filanti e una bottiglia di champagne, omaggio al gran veglione.

Un Carnevale spaziale

Associazione I Salmastrosi e Rione Terminetto. A un anno dalla missione Artemis II e a quasi sessant’anni dal primo passo dell’uomo sulla Luna, il Carnevale supera i confini terrestri. Re Carnevale, in un’insolita tuta da astronauta, parte dalla Passeggiata di Viareggio per sei viaggi tra le stelle, fino a piantare sulla superficie lunare la bandiera dell’allegria.

Gli extraTORREstri

CarnevalPuccini-Rione Torre del Lago e Associazione WikiCarnevale Viareggio. Una popolazione aliena intercetta nello spazio le notizie del nostro Carnevale e decide di vederlo di persona. Arrivati tra luci e cristalli, gli ExtratTORREstri scoprono la storia della manifestazione grazie al tablet di WikiCarnevale, imparano le canzoni e prendono confidenza con lo spirito del Rione, fino a lanciare alla Terra il loro messaggio: Veniamo per festa.

Scacco… matto