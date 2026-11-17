L’obiettivo è rilanciare e rafforzare la piccola pesca nell’area transfrontaliera. Due giorni fra approfondimenti, mercato e show cooking

I pescatori italiani e francesi ‘salpano’ insieme con il Progetto Interreg It Fr Marittimo Core. Approda in Toscana il comitato di pilotaggio del Progetto Core – Incrementare la competitività e la resilienza delle imprese della piccola pesca. L’occasione per le due marinerie di confrontarsi è la Giornata mondiale della pesca del 21 novembre.

Dopo l’avvio delle attività promosse e organizzate da Coldiretti nei mercati e nei porti della nostra costa, il progetto finanziato nell’ambito del Programma Interreg Italia-Francia Marittimo 2021-2027, di cui è capofila la Camera di Commercio di Genova, fa di nuovo tappa giovedì 19 e venerdì 20 novembre in Toscana.

L’obiettivo del Progetto Core è rilanciare e rafforzare la piccola pesca nell’area transfrontaliera costruendo risposte comuni a problematiche comuni come la frammentazione del settore, la marginalizzazione economica e la mancanza di un adeguato ricambio generazionale.

Due i momenti in calendario. Uno tecnico, utile per consentire al comitato di pilotaggio del progetto di fare il punto sullo stato di avanzamento delle attività, condividere i risultati e pianificare le successive iniziative; uno esperienziale, con la visita studio a una delle principali e più complete filiere ittiche sostenibili attive lungo la nostra costa.

Il primo degli appuntamenti è in calendario giovedì (19 novembre) alle 15, nell’aula multimediale del mercato coperto di Campagna Amica Porta San Frediano. È qui, nella casa del made in Tuscany agricolo di Coldiretti, che si riunirà il comitato di pilotaggio del progetto Core. Ne fanno parte Camera di Commercio di Genova (capofila), Coldiretti Toscana, Coldiretti Liguria, Istituto Nazionale di Biologia, Ecologia e biotecnologie marine (Stazione zoologica Anton Dohrn), Conseil départemental du Var, Comité départemental des pêches maritimes et des élevages marins des Alpes-Maritimes, Flag Nord Sardegna, Parc Naturel Marine, Cap Corse et Agriate.

La giornata successiva, venerdì 20 novembre, sarà invece suddivisa in due distinti momenti. Il primo, la mattina (dalle 8,30 alle 14), con l’evento tematico Dal pesce alla tavola che promuove e valorizza periodicamente, nel contesto del mercato agricolo settimanale, le specie ittiche di stagione. Questa volta sarà il turno del cefalo, o muggine, che i cittadini potranno acquistare direttamente alla pescheria del mercato, assaggiare e apprezzare attraverso degustazioni e un ciclo di show cooking a cura dei cuochi pescatori. Le sue carni saranno protagoniste anche nel menu della cucina del mercato per tutto il fine settimana.

La stessa mattina (11,30) è in programma la presentazione in anteprima dello spot Scegli il pesce con chi conosce il mare realizzato da Atom Production, l’incontro con la stampa e la diretta di Radio Toscana che ospita, all’interno del suo palinsesto mattutino, uno speciale format dedicato alla conoscenza della piccola pesca costiera e al pescato a miglio zero in compagnia di pescatori, ricercatori, nutrizionisti e enologi.

La giornata proseguirà con la study visit alla Cittadella della Pesca di Viareggio per permettere ai membri del comitato di pilotaggio di calarsi nella realtà della cooperativa dei pescatori viareggini che gestisce un innovativo sistema di asta del pesce elettronica, il punto di trasformazione e il panoramico punto ristoro con vista sul mare, il porto e il faro. Un’occasione di confronto per condividere, tra operatori, le buone pratiche e le esperienze sviluppate sul territorio.

Il progetto, della durata di 36 mesi, ha un budget complessivo di oltre 1,5 milioni di euro, co-finanziato dal Fesr per un importo pari a oltre 1,2 milioni Si inserisce pienamente nella strategia della blue economy promossa dall’Unione Europea e punta a rafforzare il legame tra pesca costiera, comunità locali e sviluppo sostenibile.