A seguito delle valutazioni tecniche e delle prove di trazione effettuate sia prima che dopo la scarifica dell’asfalto, la relazione agronomica ha tuttavia evidenziato che, sul primo tratto preso in esame (via Giotto – via Garibaldi ), cinque pini non garantiscono più gli standard minimi di stabilità. C ome indicato dai tecnici, in caso di eventi meteorologici intensi — simili a quelli verificatisi negli ultimi cinque anni — queste piante non offrirebbero più adeguate garanzie di tenuta.

Per questo, alla luce di quanto disposto dalla relazione tecnica, l’Ufficio Tecnico darà seguito a tali indicazioni intervenendo sulle cinque alberature risultate non idonee e preservando quelle che hanno superato positivamente le verifiche di stabilità. Le operazioni sono iniziate questa mattina, con la capitozzatura dei 5 pini per alleggerire il carico e mitigare al massimo il rischio crollo nei prossimi giorni (in cui è previsto forte vento) cui seguirà l’abbattimento non appena le condizioni meteorologiche lo consentiranno.