Impegnata in parrocchia e nel teatro. Il saluto del regista: “Mancherà tanto a tutti, perché tutti le abbiamo voluto tanto bene”

Ha chiuso gli occhi per sempre ieri sera 16 novembre. Lo ha fatto nella sua casa di famiglia a Valpromaro, dopo una lunga malattia. Enza Bini aveva solo 73 anni. Le esequie si terranno mercoledì alle 15 nella chiesa del paese. Oggi tutta Valpromaro piange Enza, colonna del volontariato e del gruppo teatrale Valteatro.

La notizia ha suscitato profondo cordoglio non solo tra i familiari, i parenti e gli amici, ma in tutta la comunità. Enza era infatti una figura conosciutissima e stimata a Valpromaro e nel territorio limitrofo, da sempre attiva nel mondo del volontariato. Encomiabile è stato il suo contributo alla Casa del Pellegrino di Valpromaro, così come il suo impegno come membro del Consiglio pastorale della parrocchia Valfreddana Nord e collaboratrice dell’oratorio “Il Mantello”. È stata sempre in prima linea in tutte le iniziative a scopo benefico e sociale.

Amata e benvoluta da tutti, lascia un grandissimo vuoto. Anche il parroco, don Alessandro, che le è stato costantemente vicino in questi ultimi giorni, ha espresso profonda tristezza per la perdita di una donna che, pur consapevole dei suoi ultimi istanti, da quel letto ha saputo regalare gioia, sorrisi e forza a chi le stava accanto. Fin dalla fondazione, Enza faceva inoltre parte della compagnia “Valteatro”, che considerava una seconda famiglia. Fino all’ultimo ha incoraggiato i compagni ad affrontare gli spettacoli, pur sapendo che le sue condizioni di salute non le avrebbero permesso di salire sul palco.