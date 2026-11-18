Anche quest’anno si è rinnovata la raccolta alimentare della Garmin Italy Technologies Srl a Montramito. I beni donati dai dipendenti sono stati consegnati, alla presenza dell’assessora al sociale del Comune di Massarosa, Alberta Puccetti , del presidente della consulta del volontariato, Rino Del Greco , e dei volontari della consulta per destinarli ai centri di ascolto del nostro territorio.

“Dobbiamo davvero ringraziare l’azienda e tutti i dipendenti che anche quest’anno hanno dedicato il loro tempo e le loro risorse a questa raccolta alimentare – sottolinea l’assessora Puccetti – un gesto di solidarietà che testimonia come ognuno di noi può fare qualcosa per chi si trova in una situazione di difficoltà e bisogno ”.

“Massarosa è una comunità solidale – conclude la sindaca, Simona Barsotti – lo sono i cittadini, lo sono le aziende, è un tessuto che grazie anche all’enorme lavoro delle tante associazioni di volontariato è da sempre attento al prossimo e noi siamo orgogliosi della nostra gente e dell’impegno quotidiano affinché nessuno resti indietro, si va avanti solo se lo si fa insieme”.