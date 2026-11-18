Venerdì (20 novembre), alle 17, i musei civici di villa Paolina a Viareggio ospiteranno l’inaugurazione della mostra itinerante Maria Skłodowska-Curie in Italia. Tre viaggi, una passione, dedicata alla straordinaria scienziata polacca, prima donna a ricevere il premio nobel e unica donna ad averlo conquistato in due diverse discipline scientifiche, la fisica e la chimica.

Un’iniziativa organizzata dal Comune di Viareggio, con la collaborazione del Consolato Onorario della Repubblica di Polonia in Firenze e Toscana e dell’Accademia Polacca delle Scienze a Roma e di padre Elzeario Nowak, francescano e parroco della chiesa di Sant’Antonio a Viareggio.

La mostra propone un viaggio alla scoperta del rapporto tra Marie Curie e l’Italia, ripercorrendo le visite che la portarono nel nostro Paese e raccontando una personalità che, con la forza della conoscenza e della determinazione, seppe superare le barriere culturali e sociali del proprio tempo, affermandosi in un mondo scientifico allora quasi esclusivamente maschile.

“Maria Sklodowska Curie: una delle tante eccellenze polacche che hanno segnato la storia d’Europa e del Mondo – dichiara Stefano Barlacchi, console onorario della Repubblica di Polonia -. Personalità che operarono in modo indefesso per il bene dell’umanità e grazie alla cui eredità culturale oggi possiamo vivere col supporto della sicurezza del diritto, della scienza, della tecnica e dell’arte nel rispetto e nella conservazione delle tradizioni. Il bene che Marie Sklodowska Curie intendeva fare all’umanità col suo lavoro non consisteva solo del dono della conoscenza. Sin dall’inizio le sue attività, così come quelle del marito Pierre, furono legate all’industria ed all’innovazione tecnologica; siamo infatti alla fine dell’800 in piena rivoluzione industriale, momento in cui l’ottimismo ed il progresso avevano presupposto sull’alleanza tra ricerca scientifica e sviluppo industriale”.

“Accogliere a Viareggio una mostra dedicata a Marie Curie significa rendere omaggio a una donna straordinaria, che ha saputo cambiare il corso della storia attraverso l’intelligenza, lo studio e il coraggio delle proprie idee – dichiara la sindaca di Viareggio, Sara Grilli –. Ma significa anche celebrare il valore della conoscenza come strumento di libertà e di emancipazione. È particolarmente bello farlo in una città che ospita una comunità polacca nella quale le donne rappresentano oltre due terzi dei residenti. La cultura ha anche questo compito: costruire ponti tra Paesi, valorizzare le storie delle persone e ricordarci quanto il progresso sia il risultato di incontri, scambi e collaborazioni che superano ogni confine”.