“Dopo sei mesi dalla vicenda del voto di scambio e degli alloggi popolari ancora nessuna risposta. Grilli chiarisca le sue dichiarazioni rese il 7 maggio scorso dall’allora assessora al sociale e oggi Sindaca”.

I gruppi consiliari Partito Democratico Viareggio e FermiMai ripresentano l’interrogazione alla sindaca Sara Grilli per sapere se le presunte irregolarità elettorali siano state denunciate alla Procura.

“In un video pubblicato sulla propria pagina Facebook, Grilli aveva dichiarato che diversi cittadini sarebbero stati avvicinati da candidati al Consiglio comunale con la promessa di ottenere facilmente un alloggio popolare in cambio del voto – dichiarano -. Si tratta di affermazioni estremamente serie, che chiamano in causa la correttezza del processo democratico e la trasparenza delle istituzioni. Proprio per questo, il 10 maggio 2026, i consiglieri di opposizione avevano presentato una prima interrogazione per chiedere chiarimenti e conoscere quali iniziative fossero state assunte. Da allora, però, non è mai arrivata alcuna risposta”.

“Oggi, con la ripresentazione dell’atto, torniamo a porre tre domande precise alla Sindaca. In primo luogo, per quale ragione l’interrogazione presentata il 10 maggio non ha mai ricevuto risposta? Secondo: se, in relazione ai fatti che aveva dichiarato di conoscere quando ricopriva il ruolo di assessora, Sara Grilli abbia presentato una formale denuncia alla Procura della Repubblica di Lucca, come previsto dagli obblighi di legge per un pubblico ufficiale in presenza di una notizia di reato. Infine, qualora la denuncia sia stata presentata o i fatti siano stati portati all’attenzione dell’autorità giudiziaria, se sia possibile conoscere le generalità e le liste elettorali di appartenenza dei candidati coinvolti”.