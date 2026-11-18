“Un passo avanti fondamentale nella lunga battaglia per la difesa della salute pubblica, dell’ambiente e dell’intero comprensorio apuo versiliese”. Con queste parole, l’Amministrazione comunale di Forte dei Marmi accoglie il voto unanime con cui il Consiglio regionale della Toscana si è espresso contro il progetto di ampliamento della discarica di Cava Fornace.

“Passo dopo passo – dichiara l’assessore all’Ambiente Elisa Galleni a nome dell’Amministrazione comunale –, la voce dei territori, delle comunità locali e dei comitati, che ringrazio, sta dimostrando tutta la sua forza. Il voto di ieri in Consiglio regionale conferma che le nostre preoccupazioni sono fondate e condivise. Forte dei Marmi continuerà a fare fronte comune con le altre amministrazioni e con i cittadini affinché si arrivi finalmente alla chiusura definitiva di un impianto incompatibile con la vocazione ambientale, turistica e sanitaria della nostra terra”.

Nella seduta di ieri, 17 novembre, il Consiglio regionale ha approvato la mozione 266 con 27 voti favorevoli, nessun contrario e nessun astenuto. L’atto, presentato da 14 consiglieri con primo firmatario Gianni Lorenzetti e sottoscritto da tutti i gruppi consiliari, impegna la Giunta regionale a esprimere una valutazione negativa sulla compatibilità ambientale del progetto e a concludere la Conferenza di servizi con il diniego del Provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR). Il progetto presentato dal gestore, Programma Ambiente Apuane prevede di portare la discarica da quota 43 a quota 98 metri sul livello del mare.

Il voto regionale raccoglie una richiesta che Forte dei Marmi porta avanti da anni, in prima fila nella difesa dell’ambiente e della salute delle comunità apuo-versiliesi. Già a gennaio il Comune aveva espresso formalmente la propria contrarietà al progetto ospitando al Palasport il 17 aprile i Consigli comunali di Forte dei Marmi, Montignoso, Pietrasanta, Massa, Carrara e Seravezza, riuniti per chiedere insieme la chiusura in sicurezza della discarica. Quando il gestore ha depositato le integrazioni, il Comune ha presentato proprie osservazioni sulle criticità ancora aperte. La mozione regionale le richiama espressamente, insieme alla delibera n. 33 del 9 novembre, con cui il Consiglio comunale di Forte dei Marmi ha chiesto all’unanimità una nuova inchiesta pubblica.