Il pericolo|
Comuni montani, Camaiore fa fronte comune a Roma contro il rischio esclusione
Il Comune: “Il declassamento porterebbe meno risorse per la sicurezza del territorio, crisi per le aziende agricole e tagli alle scuole delle frazioni”
Camaiore dice no all’esclusione dai comuni montani. L’amministrazione comunale, rappresentata dall’assessora Anna Graziani, ha preso parte alla delegazione istituzionale ricevuta questa mattina (18 novembre) a Roma a palazzo Montecitorio da rappresentanti del Parlamento, tra cui Roberto Pella, membro della commissione b, nell’ambito degli incontri dedicati al futuro delle zone montane e alla salvaguardia dei territori periferici e interni.
Al centro del confronto vi è stata la forte preoccupazione espressa da numerosi amministratori locali in merito agli effetti applicativi della legge 131 del 2025 e al conseguente regolamento sulla classificazione dei comuni montani. L’adozione dei nuovi parametri legati all’altimetria e alla pendenza del territorio rischia infatti di determinare il declassamento di numerose realtà storicamente classificate come montane o parzialmente montane, tra cui il Comune di Camaiore.
Durante l’incontro è stata avanzata una richiesta formale e trasversale di sospensione degli effetti di tali criteri e di revisione delle disposizioni, sottolineando come perdere lo status di comune montano comporti conseguenze dirette e tangibili nella vita quotidiana dei cittadini, delle famiglie e delle imprese.
Cosa comporta l’esclusione dalla qualifica di comune montano? “Riduzione dei finanziamenti: meno possibilità di accesso ai bandi e ai fondi dedicati allo sviluppo, alla manutenzione e alla sicurezza del territorio; crisi per agricoltura e allevamento: imprese e aziende agricole locali si troverebbero private del sostegno economico necessario per investire, ammodernare le strutture e acquistare macchinari; tagli e difficoltà per la scuola: il rischio concreto della mancata formazione delle classi con parametri ridotti nei plessi montani, con conseguenti disagi per le famiglie, spostamenti quotidiani più complessi e un’accelerazione dello spopolamento delle frazioni”, spiega il Comune di Camaiore.