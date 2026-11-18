Camaiore dice no all’esclusione dai comuni montani. L’amministrazione comunale, rappresentata dall’assessora Anna Graziani, ha preso parte alla delegazione istituzionale ricevuta questa mattina (18 novembre) a Roma a palazzo Montecitorio da rappresentanti del Parlamento, tra cui Roberto Pella, membro della commissione b, nell’ambito degli incontri dedicati al futuro delle zone montane e alla salvaguardia dei territori periferici e interni.

Al centro del confronto vi è stata la forte preoccupazione espressa da numerosi amministratori locali in merito agli effetti applicativi della legge 131 del 2025 e al conseguente regolamento sulla classificazione dei comuni montani. L’adozione dei nuovi parametri legati all’altimetria e alla pendenza del territorio rischia infatti di determinare il declassamento di numerose realtà storicamente classificate come montane o parzialmente montane, tra cui il Comune di Camaiore.

Durante l’incontro è stata avanzata una richiesta formale e trasversale di sospensione degli effetti di tali criteri e di revisione delle disposizioni, sottolineando come perdere lo status di comune montano comporti conseguenze dirette e tangibili nella vita quotidiana dei cittadini, delle famiglie e delle imprese.