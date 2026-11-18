In dialogo|
Crescere e invecchiare, ma con serenità: al Forte l’incontro ‘Cambiare con consapevolezza’
Duilio Maggi: “Ascoltare l’esperienza di un’altra persona significa guardare con più chiarezza alla nostra”
Affrontare i cambiamenti che accompagnano le diverse fasi della vita è l’obiettivo che si pone l’incontro Cambiare con consapevolezza, in programma per sabato (21 novembre), alle 10, a Villa Bertelli (Forte dei Marmi).
Duilio Maggi, consigliere comunale con delega alla salute e al sociale, aprirà la discussione: “Diventare genitori, andare in pensione o prendersi cura di una persona cara sono esperienze diverse, ma tutte possono cambiare il ritmo delle nostre giornate e il modo in cui ci vediamo. Anche un cambiamento atteso e desiderato può portare con sé qualche incertezza. Invito i cittadini a Villa Bertelli per parlarne insieme. A volte è proprio ascoltando l’esperienza di un’altra persona che riusciamo a guardare con più chiarezza alla nostra”.
Dopo l’introduzione di Maggi interverranno Zelanda Romagnoli, biologa nutrizionista e professional counselor, e Anna Maria Giannotti, professional counselor. Al centro della mattinata, le risorse personali e le relazioni su cui ciascuno può contare quando le abitudini cambiano e occorre trovare un nuovo equilibrio.
L’iniziativa ha il patrocinio del Comune di Forte dei Marmi.