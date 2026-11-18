Duilio Maggi, consigliere comunale con delega alla salute e al sociale, aprirà la discussione: “Diventare genitori, andare in pensione o prendersi cura di una persona cara sono esperienze diverse, ma tutte possono cambiare il ritmo delle nostre giornate e il modo in cui ci vediamo. Anche un cambiamento atteso e desiderato può portare con sé qualche incertezza. Invito i cittadini a Villa Bertelli per parlarne insieme. A volte è proprio ascoltando l’esperienza di un’altra persona che riusciamo a guardare con più chiarezza alla nostra”.