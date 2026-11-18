La mattinata al Principino ha coinvolto gli studenti delle scuole superiori della Versilia in un percorso tra storia, teatro e musica per riflettere sulla cura e l’inclusione

Centoventi studenti hanno partecipato alla festa per consapevolizzare la cittadinanza sulle evoluzioni della cultura e dei sistemi di cura della salute mentale in Italia negli ultimi decenni a partire dalla rivoluzione basagliana. La festa si è svolta questa mattina (mercoledì 18 novembre) al Principino di Viareggio e si è conclusa con un corteo per le vie della città accompagnato dalla Magibaboola Brass Band e dalla scultura Marco Cavallo, ispirata alla memoria di Franco Basaglia.

Hanno partecipato all’evento gli studenti e le studentesse dell’Iis Chini – Michelangelo di Lido di Camaiore e dell’Iis Galilei – Artiglio di Viareggio. Una festa svolta nell’ambito della rassegna Campa Cavallo, giunta alla seconda edizione e organizzata da Fondazione per la Coesione Sociale, Azienda Usl Toscana Nord Ovest, Fondazione Mario Tobino, cooperativa sociale Crea, Centro Studi e Ricerche professor Guglielmo Lippi Francesconi e Ufficio Scolastico Territoriale di Lucca e Massa Carrara, in collaborazione con Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca e con il patrocinio delle Conferenze dei sindaci della Piana di Lucca, della Valle del Serchio e della Versilia.

L’evento è stato aperto dalla presidente della Fondazione per la Coesione Sociale Lucia, Corrieri Puliti, e da Catia Abbracciavento dell’Ufficio Scolastico Territoriale di Lucca e Massa Carrara e animato dal performer Fabio Saccomani. Saccomani ha condotto coinvolgendo gli ospiti e i giovani presenti. Sono intervenuti lo psichiatra Enrico Marchi, presidente del Centro Studi e Ricerche professor Guglielmo Lippi Francesconi, Edoardo Ghezzani, studioso e ricercatore dei temi della disabilità e istruttore sportivo paralimpico. Molto sentito e apprezzato il momento in cui gli studenti e le studentesse hanno presentato i loro progetti artistici sui temi in discussione.

Ai loro interventi ha fatto seguito la performance teatrale della Compagnia teatrale C’Entra della cooperativa Crea di Viareggio.

Dopo la performance è entrata in sala la Magibaboola Brass Band insieme a Marco Cavallo, l’opera in cartapesta realizzata nel 2024 dal maestro costruttore Carlo Lombardi alla Cittadella del Carnevale. Alle 11 è partito dal Principino il corteo dei 120 studenti che, al ritmo della band e insieme a Marco Cavallo, ha attraversato piazza Maria Luisa e viale Guglielmo Marconi fino al Belvedere delle Maschere, davanti a piazza Mazzini.