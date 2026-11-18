Il bando|
Mercato di Seravezza, online il bando per la riassegnazione di sei posteggi
L’assessore Bernardi: “Compattiamo l’area in piazza Carducci e liberiamo via Lungo Serra per la sosta con disco orario”
È online il bando per una riorganizzazione di alcuni posteggi che si sono resi liberi nel mercato di Seravezza e che, di fatto, consentirà di apportare migliorie a questo appuntamento settimanale del lunedì. Come annunciato nei giorni scorsi dal Comune, è in atto un riordino del mercato che parte proprio dalla decadenza di alcune concessioni, consentendo così il trasferimento di alcuni ambulanti da via Lungo Serra alla centrale piazza Carducci.
La procedura è riservata agli operatori titolari di concessione pluriennale di posteggio nel mercato settimanale di Seravezza e riguarda esclusivamente i posti numero 4, 8, 11, 13, 15 e 16.
Le domande dovranno essere presentate entro e non oltre il prossimo 2 dicembre, secondo le modalità previste dal bando pubblicato sul sito web del Comune (www.comune.seravezza.lucca.it) ed esclusivamente mediante pec all’indirizzo protocollo.seravezza@postacert.toscana.it.
“Un passaggio fondamentale per portare a termine la riorganizzazione pensata per questo mercato settimanale – commenta Adamo Bernardi, assessore al commercio, mercati e fiere – infatti una volta trasferiti negli stalli rimasti liberi nella piazza, gli ambulanti potranno lasciare le attuali postazioni in via Lungo Serra. Un’operazione che comporterà due vantaggi: innanzitutto si compatterà l’area del mercato nella piazza Carducci, migliorandolo anche visivamente, e di conseguenza si libererà la via Lungo Serra che sarà quindi destinata anche i lunedì al parcheggio. Questi stalli, accessibili senza limitazioni durante la settimana, i lunedì saranno disciplinati da sosta con disco orario, così da consentire ai visitatori del mercato di parcheggiare a due passi dai banchi, con un ricambio di macchine che significa più potenziali clienti”.