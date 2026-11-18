È online il bando per una riorganizzazione di alcuni posteggi che si sono resi liberi nel mercato di Seravezza e che, di fatto, consentirà di apportare migliorie a questo appuntamento settimanale del lunedì. Come annunciato nei giorni scorsi dal Comune, è in atto un riordino del mercato che parte proprio dalla decadenza di alcune concessioni, consentendo così il trasferimento di alcuni ambulanti da via Lungo Serra alla centrale piazza Carducci.

La procedura è riservata agli operatori titolari di concessione pluriennale di posteggio nel mercato settimanale di Seravezza e riguarda esclusivamente i posti numero 4, 8, 11, 13, 15 e 16.

Le domande dovranno essere presentate entro e non oltre il prossimo 2 dicembre, secondo le modalità previste dal bando pubblicato sul sito web del Comune (www.comune.seravezza.lucca.it) ed esclusivamente mediante pec all’indirizzo protocollo.seravezza@postacert.toscana.it.