Venerdì 27 e sabato 28 novembre nell’auditorium di villa Puccini a Torre del Lago verrà celebrata la ricorrenza del passaggio della villa a museo. La Fondazione Simonetta Puccini per Giacomo Puccini organizza il convegno Case d’artista. A cento anni dalla Villa Museo Giacomo Puccini.

Il Centro Studi Giacomo Puccini di Lucca ha accolto con entusiasmo l’invito a patrocinare l’iniziativa e a parteciparvi con alcuni suoi studiosi. Gabriella Biagi Ravenni, ex presidente, attualmente componente del consiglio direttivo dell’istituto culturale lucchese, coordinerà la sessione pomeridiana di sabato 28 novembre, dal titolo Gestire il lascito, evitare la dispersione. Ad aprire i lavori sarà il musicologo Francesco Cesari, storico collaboratore del Centro studi, con l’intervento che indaga il concetto di casa in Puccini. A seguire Giovanni Giannone porterà una riflessione comparativa dal titolo Quando la casa diventa museo. Due forme della memoria tra Villa Puccini e Musée Nissim de Camondo. Alle 15,30 Manuel Rossi approfondirà il legame tra architettura e documentazione mentre alle 16 Patrizia Mavilla chiuderà con una riflessione su autenticità, conservazione e linguaggio nelle esperienze delle case d’artista.

La giornata si concluderà con la tavola rotonda Gli universi domestici di Giacomo Puccini, che sarà coordinata da Virgilio Bernardoni, presidente del Centro studi Puccini, e vedrà confrontarsi i rappresentanti degli enti che gestiscono le principali dimore pucciniane: l’associazione Lucchesi nel Mondo a Celle di Pescaglia, la Fondazione Giacomo Puccini a Lucca e Viareggio e, appunto, la Fondazione Simonetta Puccini a Torre del Lago.

Case d’artista. A cento anni dalla Villa Museo Giacomo Puccini, a cura di Patrizia Mavilla e Manuel Rossi, rispettivamente direttrice della Fondazione e direttore del suo comitato scientifico, intende promuovere un’articolata riflessione sul significato delle case d’artista quali luoghi di memoria, conservazione e interpretazione culturale. Partendo dall’universo domestico di Giacomo Puccini e aprendosi a casi simili, il convegno affronterà la complessità di questi spazi privati restituiti al pubblico, nei quali si intrecciano identità, tutela patrimonio, narrazione e valorizzazione turistica. I lavori saranno coordinati da studiosi ed esperti di riconosciuta competenza per garantire un dialogo qualificato tra università, istituzioni e soggetti gestori.