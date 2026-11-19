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Vento forte e mareggiate: domani scatta l’allerta arancione in Versilia e sulla foce del Serchio
L’avviso della protezione civile sarà valido per l’intera giornata di domani (20 novembre) dalle 00 alle 24. Previsto mare molto agitato e raffiche di vento fino a 100 km/h sul litorale
Il Centro Funzionale Regionale (Cfr) della Regione Toscana ha emesso un’allerta meteo di livello arancione per rischio mareggiate sulla costa versiliese e sulla foce del Serchio da mezzanotte alle 24 di domani (20 novembre).
L’allerta arancione è indicata dal Cfr per quanto riguarda il territorio della provincia di Lucca per i settori V (Versilia) e S3 (Serchio costa).
Le previsioni meteo indicano per domani forti venti da ovest, sud-ovest con raffiche temporaneamente superiori ai 100 chilometri orari sulla costa centrale e in Arcipelago (Elba, Capraia e Gorgona). Altrove raffiche fino a 50-70 chilometri orari sui rilievi (30-40 chilometri orari in pianura).
Il mare, oggi agitato nel settore a nord di Piombino e molto mosso altrove, sarà molto agitato domani sulla costa centro-settentrionale, molto mosso altrove.
Per ulteriori informazioni e per aggiornamenti della situazione consultare www.cfr.toscana.it e www.regione.toscana.it/allertameteo.