Sostegno allo stop agli incameramenti chiesto da Zucconi. Pieragnoli e Petrucci sollecitano istituzioni nazionali e Regione Toscana a tutelare le aziende del settore

Alla luce del recente intervento sugli organi di informazione da parte dell’onorevole Riccardo Zucconi, che ha chiesto lo stop alle procedure di incameramento delle strutture balneari, prende la parola il Sindacato Balneari Confcommercio in attesa che vengano definite regole certe

“Non si può chiedere alle imprese balneari – afferma Federico Pieragnoli, segretario generale nazionale Sib Confcommercio – di continuare a investire, mantenere strutture, creare occupazione e garantire servizi di qualità, lasciandole contemporaneamente in una condizione di incertezza sul proprio futuro. Dietro ad ogni concessione ci sono aziende, famiglie, lavoratori, sacrifici e investimenti costruiti in anni di attività”.

“Non sono numeri – sottolinea Pieragnoli -, ma realtà imprenditoriali che meritano rispetto e certezze. La concorrenza e le regole devono essere affrontate, ma non si può pensare di farlo scaricando tutto il peso dell’incertezza su chi ha investito e continua a lavorare. Per questo ritengo fondamentale che si arrivi finalmente a un quadro normativo chiaro, equo e rispettoso del valore delle imprese. Non si può chiedere agli imprenditori di guardare al futuro se prima non si dà loro la certezza di poterlo costruire”.