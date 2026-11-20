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Concessioni balneari, Sib Confcommercio: “Basta scaricare l’incertezza sulle imprese”
Sostegno allo stop agli incameramenti chiesto da Zucconi. Pieragnoli e Petrucci sollecitano istituzioni nazionali e Regione Toscana a tutelare le aziende del settore
Alla luce del recente intervento sugli organi di informazione da parte dell’onorevole Riccardo Zucconi, che ha chiesto lo stop alle procedure di incameramento delle strutture balneari, prende la parola il Sindacato Balneari Confcommercio in attesa che vengano definite regole certe
“Non si può chiedere alle imprese balneari – afferma Federico Pieragnoli, segretario generale nazionale Sib Confcommercio – di continuare a investire, mantenere strutture, creare occupazione e garantire servizi di qualità, lasciandole contemporaneamente in una condizione di incertezza sul proprio futuro. Dietro ad ogni concessione ci sono aziende, famiglie, lavoratori, sacrifici e investimenti costruiti in anni di attività”.
“Non sono numeri – sottolinea Pieragnoli -, ma realtà imprenditoriali che meritano rispetto e certezze. La concorrenza e le regole devono essere affrontate, ma non si può pensare di farlo scaricando tutto il peso dell’incertezza su chi ha investito e continua a lavorare. Per questo ritengo fondamentale che si arrivi finalmente a un quadro normativo chiaro, equo e rispettoso del valore delle imprese. Non si può chiedere agli imprenditori di guardare al futuro se prima non si dà loro la certezza di poterlo costruire”.
In linea con Pieragnoli è Luca Petrucci, presidente Sib per le province di Lucca e Massa Carrara: “Nei giorni scorsi, il nostro sindacato ha incontrato l’assessore regionale Leonardo Marras, al quale è stato chiesto di avviare a breve un percorso con i Comuni per far sì che in Toscana venga riconosciuta l’efficacia della Legge Regionale 61 del 2024, nota anche come Testo Unico del Turismo, che definisce in modo chiaro il concetto di opere di facile rimozione. In questo caso, infatti, si andrebbero a salvaguardare investimenti decennali da parte dei nostri imprenditori, tutti eseguiti nel pieno rispetto delle regole, al contrario di quanto accadrebbe invece con la procedura di incameramento. Ad oggi – chiude Petrucci – la nostra resta purtroppo una situazione di totale incertezza che è diventata del tutto insostenibile“.