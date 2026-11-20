“Come amministrazione abbiamo seguito lo sviluppo della protesta messa in atto, in questi giorni, dagli studenti del nostro liceo artistico. Allo stesso modo in cui, negli anni e nonostante la Provincia ci abbia spesso tenuto ai margini di iniziative e progettualità, abbiamo cercato di restare vicino alla comunità scolastica. Non possiamo che sottoscrivere la richiesta avanzata da genitori e ragazzi di date certe e programmi chiari per lo Stagi, come quelli che ci siamo impegnati a fornire quando abbiamo iniziato a costruire il nuovo polo scolastico di Tonfano, in parte già operativo e con un piano di completamento delineato”. Così il sindaco di Pietrasanta, Alberto Stefano Giovannetti sul dibattito in corso dopo l’occupazione dell’istituto.

“Il percorso dello Stagi, purtroppo – dice il sindaco – non è stato lineare come quello del nostro Polo. La comunità scolastica si trova a convivere con disagi importanti legati a una manutenzione ordinaria quasi del tutto trascurata e la responsabilità – perché è doveroso ricordarlo – è chiara e unica: l’amministrazione provinciale a guida Partito Democratico che finora, per la nostra scuola, ha avuto un’attenzione e una cura ben inferiori a quelle che stanno dimostrando, nei fatti, gli studenti in questi giorni, impegnandosi in pulizie e piccole riparazioni autofinanziate”.