L'intervento|
Protesta degli studenti del liceo artistico Stagi, il sindaco: “Il Comune abbia un ruolo di confronto attivo e permanente”
Giovannetti: “Chiara e unica la responsabilità della OProvincia dei disagi importanti legati alla manutenzione”
“Come amministrazione abbiamo seguito lo sviluppo della protesta messa in atto, in questi giorni, dagli studenti del nostro liceo artistico. Allo stesso modo in cui, negli anni e nonostante la Provincia ci abbia spesso tenuto ai margini di iniziative e progettualità, abbiamo cercato di restare vicino alla comunità scolastica. Non possiamo che sottoscrivere la richiesta avanzata da genitori e ragazzi di date certe e programmi chiari per lo Stagi, come quelli che ci siamo impegnati a fornire quando abbiamo iniziato a costruire il nuovo polo scolastico di Tonfano, in parte già operativo e con un piano di completamento delineato”. Così il sindaco di Pietrasanta, Alberto Stefano Giovannetti sul dibattito in corso dopo l’occupazione dell’istituto.
“Il percorso dello Stagi, purtroppo – dice il sindaco – non è stato lineare come quello del nostro Polo. La comunità scolastica si trova a convivere con disagi importanti legati a una manutenzione ordinaria quasi del tutto trascurata e la responsabilità – perché è doveroso ricordarlo – è chiara e unica: l’amministrazione provinciale a guida Partito Democratico che finora, per la nostra scuola, ha avuto un’attenzione e una cura ben inferiori a quelle che stanno dimostrando, nei fatti, gli studenti in questi giorni, impegnandosi in pulizie e piccole riparazioni autofinanziate”.
“Da un lato, quindi, confermiamo il nostro pieno impegno al fianco della comunità scolastica, per tutelare la storia e il prestigio del nostro liceo artistico che è elemento vivo e identitario di Pietrasanta – conclude – dall’altro, restiamo a disposizione della Provincia di Lucca e chiediamo che al Comune sia riconosciuto un ruolo di confronto attivo e permanente nella scelte che riguardano lo Stagi. Auspichiamo, infine, che le parole di chiusura del presidente Marcello Pierucci, come riportate dalla stampa, siano state solo uno sfogo, umanamente comprensibile, a fronte di una situazione molto complicata che ha ereditato (non sappiamo quanto consapevolmente) da chi l’ha preceduto”.