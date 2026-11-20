Sei nuove Yamaha Tracer 9 entrano in servizio nella polizia Locale di Viareggio, nell’ambito del programma di ammodernamento delle dotazioni operative del Comando. Le nuove motociclette sostituiscono le Yamaha TDM 900, in servizio dal 2009, che resteranno comunque a disposizione come mezzi di riserva.

L’investimento consentirà di rafforzare l’attività del reparto mobile, con l’obiettivo di garantire quotidianamente la presenza sul territorio di almeno una pattuglia motociclistica per turno, composta da operatori della Polizia Locale, ufficiali compresi.

“Continuiamo a investire nella modernizzazione degli strumenti operativi della nostra Polizia Locale – dichiara l’assessore alla sicurezza Alberto Pardini –. Le sei nuove motociclette rappresentano un aggiornamento importante per il Reparto Mobile e consentiranno di rendere ancora più efficace il lavoro quotidiano degli agenti. La rapidità di intervento è fondamentale, soprattutto in una città come Viareggio, caratterizzata da una forte mobilità stagionale e da numerosi cantieri che stanno interessando la rete viaria”.

Le Yamaha Tracer 9 sono motociclette crossover, una tipologia scelta anche da diversi corpi di polizia, tra cui la Polizia di Stato, per la capacità di coniugare agilità nel traffico urbano, comfort di guida e prontezza negli interventi. Yamaha ha inoltre sviluppato un programma specifico, denominato Yamaha for Police, dedicato alle esigenze operative delle forze dell’ordine. I nuovi mezzi sono equipaggiati con livrea istituzionale, lampeggianti e dispositivi luminosi di segnalazione, sirene, protezioni e barre paramotore, oltre a valigie rigide per il trasporto dell’attrezzatura di servizio.

Le caratteristiche delle nuove motociclette permetteranno agli agenti di muoversi con maggiore facilità anche nelle situazioni di traffico intenso, raggiungere rapidamente le aree interessate da criticità e assicurare una presenza più capillare sulle strade cittadine. Particolare attenzione sarà dedicata al monitoraggio dei cantieri stradali, per verificare la corretta segnalazione dei lavori, il rispetto delle modifiche alla circolazione e le condizioni di sicurezza per automobilisti, ciclisti e pedoni.

“Vogliamo una polizia locale sempre più presente sul territorio, capace di intervenire tempestivamente e di svolgere un’attività costante di prevenzione e controllo – prosegue Pardini –. La pattuglia motociclistica quotidiana sarà uno strumento prezioso anche per seguire da vicino l’andamento dei lavori stradali e verificare che si svolgano nel rispetto delle condizioni di sicurezza. Modernizzare i mezzi significa mettere gli operatori nelle condizioni migliori per lavorare e offrire ai cittadini un servizio sempre più efficiente“.