Revoca delle deleghe all’assessore Salemi, inteviene il centrosinistra.

“La revoca delle deleghe a Rodolfo Salemi arriva finalmente – dicono Avs, Fermi Mai, Pd, Movimento Cinque Stelle, Spazio Progressista e Rinnovamenti – ma con un ritardo che chiama in causa le responsabilità politiche della sindaca Sara Grilli e della sua maggioranza. Prendiamo atto che Salemi non è più assessore del Comune di Viareggio”.

“Una conclusione necessaria – dicono daò centrosinistra – dopo una serie di vicende che hanno sollevato seri interrogativi sulla sua adeguatezza al ruolo, che richiede senso delle istituzioni, responsabilità e trasparenza. A marzo era emerso il sequestro della sua auto, allora assessore alla polizia municipale, perché priva di copertura assicurativa. Ad agosto, poi, il caso Telegram: la segnalazione, in una chat con migliaia di iscritti, dei posti di blocco delle forze dell’ordine. Una vicenda di particolare gravità, arrivata anche in parlamento e stigmatizzata dalle rappresentanze sindacali delle forze di polizia per i rischi connessi alla sicurezza degli operatori. Di fronte a tutto questo, la sindaca Grilli ha respinto le dimissioni di Salemi, confermato le sue deleghe e fatto quadrato attorno all’assessore. La maggioranza ha inoltre scelto di discutere il caso in consiglio comunale a porte chiuse, sottraendo alla cittadinanza un confronto su una questione di evidente interesse pubblico”.

“Oggi, dopo l’ennesimo episodio, arriva la revoca delle deleghe. Ma restano aperti interrogativi importanti anche sulla gestione dell’incidente all’isola ecologica di piazza Marta Abba, a Lido di Camaiore, avvenuto nella notte tra il primo e il 2 novembre – dice ancora il centrosinistra – Per circa venti giorni l’amministrazione non ha fornito chiarimenti né assunto iniziative pubbliche, mentre circolavano indiscrezioni sull’eventuale coinvolgimento di un esponente politico viareggino. A tal proposito, abbiamo quindi presentato un’interrogazione per chiedere alla sindaca cosa sapesse, quando ne fosse venuta a conoscenza e quali verifiche avesse svolto. La revoca delle deleghe non può sostituire le risposte. La sindaca deve chiarire i tempi e le modalità con cui ha appreso i fatti, le eventuali interlocuzioni con il responsabile e le ragioni del lungo silenzio dell’amministrazione”.

“Restano naturalmente da accertare, nelle sedi competenti, le responsabilità relative all’incidente e ai danneggiamenti – si legge ancora nella nota – Ma la questione politica non può essere archiviata con la sola revoca dell’incarico. Sara Grilli non può chiudere il caso Salemi limitandosi a ritirargli le deleghe, perché la responsabilità riguarda anche il modo in cui lei e la maggioranza hanno gestito le vicende precedenti. Sul caso Telegram la sindaca ha scelto di respingere le dimissioni e confermare la fiducia a Salemi, nonostante la gravità delle contestazioni e le preoccupazioni espresse dalle forze dell’ordine. La maggioranza, con a capo il centrodestra che fa della sicurezza la propria bandiera, ha sostenuto questa scelta, arrivando a chiudere le porte del consiglio comunale, impedendo ai cittadini e alle cittadine di assistere alla discussione. Chi ricopre un incarico pubblico, soprattutto un assessore, deve garantire comportamenti trasparenti e rispettosi delle istituzioni. La sindaca ha invece privilegiato la protezione politica rispetto alla trasparenza e oggi deve assumersi le conseguenze di quella decisione. ”.