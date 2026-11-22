L'intervento|
Caso Salemi, il gruppo consiliare di Marialina Marcucci: “In Consiglio serve trasparenza”
I consiglieri: “Chiediamo di sapere quali siano i motivi sopraggiunti che hanno portato solo oggi alla rottura del rapporto fiduciario”
“Con una nota di poche righe, la sindaca e la sua maggioranza di centrodestra ritengono forse di poter archiviare il caso Salemi, ma la città merita ben altra trasparenza”. È quanto dichiara in una nota stampa il gruppo consiliare Marialina Marcucci Sindaca – Viareggio Mon Amour.
“L’inadeguatezza politica e amministrativa del diretto interessato a ricoprire un incarico di governo era evidente da tempo – sottolinea il gruppo consiliare –. Se la sua nomina ad assessore ha rappresentato un serio errore politico, ancora più grave è stata la scelta di non accogliere le sue dimissioni, peraltro mai rese pubbliche, due mesi fa, all’indomani dell’incresciosa vicenda Telegram che ha profondamente leso il decoro delle istituzioni”
“Chiediamo di sapere quali siano i motivi sopraggiunti che hanno portato solo oggi alla rottura del rapporto fiduciario – conclude la nota di Marialina Marcucci Sindaca – Viareggio Mon Amour –. Nella seduta del consiglio comunale di domani ci aspettiamo le dovute spiegazioni dettagliate, puntuali ed esaurienti sull’accaduto, nel rispetto della trasparenza dovuta ai cittadini viareggini“.