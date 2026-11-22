“Con una nota di poche righe, la sindaca e la sua maggioranza di centrodestra ritengono forse di poter archiviare il caso Salemi, ma la città merita ben altra trasparenza”. È quanto dichiara in una nota stampa il gruppo consiliare Marialina Marcucci Sindaca – Viareggio Mon Amour.

“L’inadeguatezza politica e amministrativa del diretto interessato a ricoprire un incarico di governo era evidente da tempo – sottolinea il gruppo consiliare –. Se la sua nomina ad assessore ha rappresentato un serio errore politico, ancora più grave è stata la scelta di non accogliere le sue dimissioni, peraltro mai rese pubbliche, due mesi fa, all’indomani dell’incresciosa vicenda Telegram che ha profondamente leso il decoro delle istituzioni”