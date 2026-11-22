Lo spiega una nota della lista blu: “La Lista Blu Del Ghingaro – si legge – guarda con attenzione al quadro politico che si è delineato a Viareggio a seguito della revoca dell’incarico di assessore a Rodolfo Salemi. Una vicenda che solleva interrogativi sulla continuità del percorso civico che ha caratterizzato il governo della città negli ultimi undici anni e che ha contribuito all’elezione di Sara Grilli”.