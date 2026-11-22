L'intervento|
Caso Salemi, la Lista Del Ghingaro chiede garanzie sul futuro: “Viareggio non può tornare indietro”
Il gruppo: “La revoca solleva interrogativi sulla continuità del percorso civico che ha caratterizzato il governo recente della città”
Caso Salemi, scricchiolii nella maggioranza che sostiene la sindaca Grilli. Arrivano proprio dalla componente civica vicina all’ex sindaco, Giorgio Del Ghingaro.
Lo spiega una nota della lista blu: “La Lista Blu Del Ghingaro – si legge – guarda con attenzione al quadro politico che si è delineato a Viareggio a seguito della revoca dell’incarico di assessore a Rodolfo Salemi. Una vicenda che solleva interrogativi sulla continuità del percorso civico che ha caratterizzato il governo della città negli ultimi undici anni e che ha contribuito all’elezione di Sara Grilli”.
Gli esponenti della Lista, nel pieno rispetto delle prerogative attribuite al primo cittadino in materia di nomina e revoca degli assessori, “chiedono rassicurazioni sulle conseguenze che tale scelta potrà avere sulla linea politica ed amministrativa del governo cittadino”: “In questi anni – spiegano gli esponenti della lista – siamo stati un presidio civico di buon governo che ha sempre rispedito al mittente le logiche della vecchia politica. Non vogliamo entrare nel merito delle vicende personali delle persone coinvolte ma ribadiamo con nettezza che Viareggio non può tornare indietro”.
“Ribadendo il rispetto delle prerogative della sindaca, auspichiamo un dialogo costruttivo e franco – concludono gli esponenti della lista – che consenta di proseguire il percorso nel solco del buon governo e del civismo anteponendo gli interessi della comunità a qualsiasi altra scelta”.