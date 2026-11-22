La sindaca Sara Grilli ha revocato l’incarico e assunto su di sé le deleghe: “Piena continuità all’azione amministrative”

Rodolfo Salemi non è più assessore del Comune di Viareggio.

La sindaca Sara Grilli nella giornata di ieri (21 novembre) ha revocato, con effetto immediato, l’incarico di assessore comunale a Rodolfo Salemi. Il provvedimento è stato adottato “al termine di un’attenta valutazione del percorso amministrativo condiviso e delle condizioni necessarie alla prosecuzione della collaborazione all’interno della giunta”.

La decisione, maturata con rammarico, “è conseguente al venir meno del rapporto fiduciario, presupposto essenziale per l’esercizio delle funzioni assessorili e per il corretto funzionamento dell’organo esecutivo”.

Nel ringraziare l’assessore per l’impegno profuso e per il lavoro svolto a servizio di Viareggio e Torre del Lago Puccini, la sindaca ha disposto di assumere temporaneamente le deleghe finora attribuite all’assessore, riservandosi ogni successiva determinazione.

La scelta si inserisce nella volontà di garantire “piena continuità all’azione amministrativa, stabilità e coerenza nell’attività della giunta, nell’interesse della città e della comunità”.

Salemi aveva deleghe allo sport, edilizia sportiva, politiche del mare, porto, nautica, pesca, demanio, concessioni, patrimonio e politiche giovanili.