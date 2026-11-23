Gli alt-J scelgono La Prima Estate 2027 per la loro unica data italiana dell’estate. La band britannica sarà headliner della giornata di sabato 26 giugno, al Parco Bussoladomani di Lido di Camaiore, portando sul palco uno dei progetti musicali più originali e riconoscibili della scena alternativa internazionale.

Con un linguaggio sonoro che intreccia indie rock, elettronica, folk e sperimentazione, gli alt-J hanno costruito un’identità artistica impossibile da ricondurre a un unico genere. Le loro composizioni, fatte di ritmi imprevedibili, armonie vocali e strutture musicali fuori dagli schemi, hanno contribuito a ridefinire il suono dell’indie britannico degli ultimi quindici anni.

Il successo arriva nel 2012 con l’album d’esordio An Awesome Wave, premiato con il prestigioso Mercury Prize e diventato un punto di riferimento per una nuova generazione di ascoltatori. Brani come Breezeblocks, Tessellate e Something Good conquistano rapidamente un pubblico internazionale, rivelando una band capace di coniugare ricerca musicale e immediatezza melodica.

Con i successivi This Is All Yours, Relaxer e The Dream, il trio di Leeds ha continuato ad ampliare i confini della propria ricerca, esplorando nuove soluzioni sonore e confermando una personalità artistica in costante evoluzione. Un percorso che trova nella dimensione dal vivo una delle sue espressioni più coinvolgenti, grazie alla capacità di trasformare arrangiamenti complessi e atmosfere evocative in un’esperienza musicale di grande intensità.

La giornata di sabato 26 giugno vedrà anche la presenza delle Sarah Julia, che saliranno sul palco del festival in uno degli slot pomeridiani.

Il duo, formato da due sorelle, ha trovato nella musica un linguaggio comune per raccontare sentimenti, legami familiari e trasformazioni personali. Il loro indie folk intimo e delicato, costruito intorno ad armonie vocali e testi profondamente autobiografici, richiama la sensibilità di artiste come Phoebe Bridgers, Adrianne Lenker e Joni Mitchell. Dopo l’Ep d’esordio How Do We Go Back To Being Normal?, il successivo Only Making It Worse, prodotto da Catharine Marks (già al lavoro con boygenius e Wolf Alice), ha confermato la capacità del duo di trasformare fragilità ed esperienze personali in canzoni di grande intensità emotiva.

Con l’annuncio degli alt-J prende ulteriormente forma il secondo weekend de La Prima Estate 2027, che riunirà al Parco Bussoladomani alcuni dei nomi più rappresentativi della musica internazionale.

Venerdì 25 giugno sarà la volta dei The Smashing Pumpkins, accompagnati dai Foals. Sabato 26 giugno gli alt-J saranno headliner di una giornata che vedrà esibirsi anche le Sarah Julia, mentre domenica 27 giugno il festival accoglierà i Turnstile, protagonisti della nuova scena hardcore internazionale, e Billy Idol, icona del rock britannico.

Tre giornate che attraversano generazioni, linguaggi e sensibilità differenti, confermando l’identità de La Prima Estate: un festival che mette la musica al centro, in un luogo dove l’esperienza del live incontra il mare e l’atmosfera dell’estate in Versilia.