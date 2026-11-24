“La casa non è fatta di sole pareti ma di sogni, di materia e memoria”. È con queste parole che le bambine e i bambini della scuola dell’infanzia Giorgini di Forte dei Marmi raccontano il significato di un rifugio. Il loro lavoro, L’architettura dell’anima, presentato fuori concorso alla XIV edizione del concorso artistico-letterario di MdS Editore, dedicata al tema ‘rifugi’, ha ricevuto la menzione speciale della giuria.

Il progetto è nato da Un’aula chiamata territorio, il percorso didattico che per tutto l’anno scolastico 2025/26 ha accompagnato i bambini alla scoperta di Forte dei Marmi. Le camminate in paese, sostenute dal comune, sono state un’occasione per osservare da vicino i luoghi di ogni giorno e rafforzare il legame con il territorio.

Nei loro disegni i bambini hanno esplorato ciò che rende un luogo accogliente, dalla morbidezza dei materiali ai colori e ai suoni della natura. La giuria ha apprezzato proprio questo modo di raccontare il rifugio attraverso i sensi e la fantasia, lasciando spazio anche al mistero e alla fiaba.

Alle bambine e ai bambini della Giorgini vanno le congratulazioni dell’amministrazione comunale.