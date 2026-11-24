La memoria storica e il dolore di una comunità tornano a farsi voce . Il prossimo 28 novembre, nella Sala della Lega fra Maestri d’ascia e Calafati , sarà presentato il terzo volume del 2026 de Il Pinuglioro. Taccuino dal Novecento viareggino . L’opera, dal titolo fortemente evocativo Ingranaggio rotto , segna l’esordio letterario di Laura Galli, che ea seguito della strage ferroviaria di Viareggio del 29 giugno 2009.

Il libro che rappresenta il primo testo di memorialistica pubblicato sul disastro, va a colmare un vuoto fondamentale nella narrazione di una tragedia costata la vita a 32 vittime innocenti e il ferimento di oltre cento persone; un dramma figlio di una logica di massimizzazione dei profitti a detrimento della sicurezza e dell’umanità.

Con uno stile giornalistico-letterario di rara intensità, l’autrice trasforma un’esperienza drammaticamente personale in una testimonianza condivisa. Nelle pagine del volume trovano spazio il dolore fisico e morale, lo strappo per la perdita della propria casa e di affetti nati giorno dopo giorno vivendo in via Ponchielli. Eppure, la cifra distintiva dell’opera risiede nella straordinaria delicatezza e sensibilità con cui Laura Galli affronta l’orrore: uno sguardo profondamente umano che non rinuncia a far comprendere a fondo l’enormità della tragedia, ma che, al contempo riafferma il valore della dignità e della solidarietà.