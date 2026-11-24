Un incontro dedicato all’onorevole Giovanni Montauti nel centenario della scomparsa, quello tenuto dalla Società di mutuo soccorso di Forte dei Marmi. Il comune ne ricorda il ruolo nel percorso che portò la città a ottenere, nel 1914, l’autonomia amministrativa da Pietrasanta.

“Quando nel 1913 sostenne le ragioni dell’autonomia, Giovanni Montauti aveva già intuito quanto il mare avrebbe contato per il futuro di un paese cresciuto grazie al marmo – sottolinea l’assessore alla cultura e al turismo Graziella Polacci. – Molti fortemarmini conoscono il suo nome perché lo leggono sulla targa della via in cui ci ritroveremo sabato. Con Costantino Paolicchi avremo l’occasione di conoscere meglio la sua figura e di capire che cosa significasse, per il Forte di allora, diventare un comune autonomo”.

Il sindaco Bruno Murzi aprirà la mattinata con un saluto. Seguirà l’intervento di Costantino Paolicchi, dal titolo Giovanni Montauti: il riconoscimento di una identità culturale e di una vocazione turistica a favore del paese di Forte dei Marmi (1913-1914).

Il titolo dell’incontro richiama Il mare è più forte dei marmi, il numero unico pubblicato da Emilio Tarabella nel 1964 per celebrare i cinquant’anni dell’autonomia comunale e riproposto in ristampa anastatica in occasione del centenario. In quelle parole Tarabella racchiudeva una svolta nella storia del paese. Se il forte leopoldino e il marmo avevano dato a Forte dei Marmi il suo nome, sarebbero stati il mare e il turismo balneare a farlo conoscere in Italia e nel mondo.

“Ho voluto assegnare a questo incontro commemorativo e di documentazione storica un titolo suggestivo ed emblematico: Il mare è più forte dei marmi – interviene il relatore Costantino Paolicchi. – Frase coniata nel 1964 da Emilio Tarabella, il popolare Emitar, per celebrare il cinquantenario della istituzione. Lo stesso titolo compariva nelle celebrazioni del centenario, nel 2014. Sta a significare che, nonostante il paese sia di nato dopo il 1821, anno della costituzione della società Borrini Henraux per l’escavazione e la commercializzazione dei marmi del Monte altissimo, si sia sviluppato nel corso dell’ottocento grazie alla spedizione di marmi grezzi e lavorati dalla sua spiaggia e dal pontile dove venivano imbarcati sui navicelli, ad un certo punto queste attività sono state sopravanzate e poi del tutto sostituite dal turismo balneare. E dunque il mare l’ha avuta vinta sul marmo. Il mare è stato più forte dei marmi“.

“Le aziende lapidee della Versilia utilizzavano sempre più diffusamente il trasporto ferroviario e quindi era destino che il Forte perdesse il suo ruolo di centro di imbarco dei marmi – conclude Paolicchi. – Per questo le gente del Forte aveva compreso che il suo futuro era tutto nel turismo balneare, ma per sviluppare questa nuova economia il paese si doveva dotare di servizi essenziali e diventare più bello e più accogliente. E per fare tutto questo doveva separarsi da Pietrasanta e divenire un comune autonomo, perché questa aveva interesse a sviluppare la sua marina, il Fiumetto e il Tonfano e ignorava la giuste richieste della frazione del Forte. L’onorevole Giovanni Montauti, rieletto deputato nelle elezioni politiche del 1913, s’era impegnato con la gente del Forte a fargli ottenere l’autonomia amministrativa e mantenne la promessa. Nel 1914 il parlamento approvava la sua proposta di legge e il Forte dei Marmi diveniva un libero comune d’Italia”.