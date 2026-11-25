Questa mattina il corteo lungo via Mazzini fino al sagrato del Duomo di San Martino. I ragazzi hanno letto le storie di Martina Scialdone, Sofia Castelli e Giulia Cecchettin

Martina Scialdone, Sofia Castelli e Giulia Cecchettin, con i loro sogni, i progetti e le loro vite, spezzate da chi non accettava la loro libertà, sono state ricordate questa mattina (mercoledì 25 novembre) da studenti e studentesse della scuola secondaria di primo grado Barsanti (Comprensivo Pietrasanta 1) protagonisti di un emozionante flash mob in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.

Insieme alle professoresse Ilaria Cipriani, Serena Frisenda, Martina Vannucci, Rossella Sannino e Ilaria Carmignani, con il sostegno della dirigente scolastica Maria Teresa Di Leone, i ragazzi e le ragazze delle classi 2A, 2B e 2C hanno attraversato via Mazzini portando palloncini rossi e ritagli in cartoncino a forma di mano, raccolti in un corteo aperto da un grande décolleté rosso, simbolo della lotta contro la violenza di genere e da un cartellone con tutti i no a ogni forma di discriminazione.

Sul sagrato del Duomo di San Martino, poi, gli studenti hanno letto in prima persona le storie di Martina, uccisa a 34 anni dall’ex compagno; Sofia, accoltellata a vent’anni dall’ex fidanzato e Giulia, assassinata a 22 anni dall’uomo con cui aveva deciso di interrompere la relazione, trasformando il ricordo in un messaggio di consapevolezza: amore non è possesso, né gelosia, né controllo.