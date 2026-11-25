Bando Isee 2026 per la riduzione della tassa sui rifiuti (Tari), ci sono i nominativi dei cittadini e delle cittadine che hanno diritto all’agevolazione. È stata infatti approvata la graduatoria provvisoria Tari 2026 ed è consultabile sul sito del Comune di Massarosa.

“Massarosa si conferma uno dei comuni coi maggiori fondi per venire incontro alle famiglie con maggiori difficoltà economiche – commenta l’assessore al bilancio, Adolfo Del Soldato – nella prossima variazione di bilancio abbiamo previsto un ulteriore stanziamento per fare in modo di poter soddisfare tutte le domande”.

“Un impegno importante per dare risposte ai cittadini – comune la sindaca, Simona Barsotti – abbiamo lavorato a tutti i livelli per contenere il più possibile l’impatto della Tari“.

Il fondo per le riduzioni è ripartito in base a categoria e Isee. Riduzione del 60 per cento della Tari 2026 dovuta per i soggetti che percepiscono i redditi di seguito indicati: a) pensionati diretti o percipienti pensione indiretta, con valore Isee uguale o inferiore a 10mila euro; b) lavoratori dipendenti, parasubordinati, disoccupati, iscritti alle liste di collocamento e beneficiari di ammortizzatori sociali, con valore Isee uguale o inferiore a 10mila euro.

Riduzione del 30 per cento della tari 2026 dovuta per i soggetti che percepiscono i redditi di seguito indicati: a) pensionati diretti o percipienti pensione indiretta, aventi valore Isee compreso tra 10.000,01 euro e 13mila euro; b) lavoratori dipendenti, parasubordinati, disoccupati, iscritti alle liste di collocamento e beneficiari di ammortizzatori sociali, aventi valore Isee compreso tra 10.000,01 euro e 13mila euro. Restano invariate le condizioni generali (ad esempio proprietari di un unico immobile, non possedere auto e moto di grande cilindrata).