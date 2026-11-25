All’auditorium Ugo Guidi in scena lo spettacolo che punta su un allestimento essenziale e simbolico, cercando di restituire il clima culturale e sociale del 1968

Prosegue la rassegna Invasioni, a cura de La Bottega del teatro, con il sostegno del Comune di Forte dei Marmi e della Banca Versilia, Lunigiana e Garfagnana. Venerdì (27 novembre), alle 21, l’auditorium Ugo Guidi della perla della Versilia ospiterà Pugni, spettacolo di teatro di narrazione scritto e interpretato da Luca Barsottelli (durata stimata: 60 minuti, rivolto a tutti i pubblici e alle scuole secondarie).

L’opera intreccia storia dello sport e lotte per i diritti civili partendo da Città del Messico, ottobre 1968. Sullo sfondo delle tensioni sociali e del massacro di Piazza delle Tre Culture avvenuto dodici giorni prima dell’apertura dei Giochi Olimpici, si dipana un’edizione passata alla storia per imprese sportive leggendarie — da Giuseppe Gentile e Bob Beamon fino a Dick Fosbury — ma segnata soprattutto da ciò che accade sul podio dei 200 metri piani.

Qui i velocisti afroamericani Tommie Smith (oro) e John Carlos (bronzo), affiliati al Project for Human Rights, insieme all’australiano Peter Norman (argento), compiono un gesto destinato a restare indelebile nell’immaginario collettivo: durante l’inno statunitense, Smith e Carlos chinano il capo alzando al cielo i pugni con un guanto di pelle nero, calzando solo calzini neri contro la povertà della comunità afroamericana e indossando perline in memoria delle vittime dei linciaggi, mentre Norman porta al petto la stessa coccarda di protesta.

Pugni non si limita però a rievocare la celebre fotografia di John Dominis, ma racconta soprattutto le conseguenze umane e istituzionali di quel momento: l’ostracismo, le persecuzioni dell’Fbi, le carriere compromesse, le vite private segnate e l’emarginazione subita dai tre atleti, in un percorso che trova senso compiuto solo quarant’anni dopo, restituendo il significato di un’alleanza nata non tra due neri e un bianco, ma tra tre poveri uniti dalla stessa richiesta di giustizia. Accanto ai tre protagonisti, la narrazione evoca figure chiave e contraddittorie come il presidente del Cio Avery Brundage e Jesse Owens.