La struttura di Crociale è pronta alla riconversione: l’esecuzione di questo primo step di lavorazioni è prevista per i primi mesi del nuovo anno

Centoquaranta mila euro per avviare la riconversione dell’ex scuola elementare Rigacci, al Crociale, in centro civico: il progetto, varato nell’ultima riunione della giunta municipale, punta alla messa in sicurezza strutturale dell’edificio, gravato da alcune criticità sui controsoffitti all’intradosso del solaio di primo piano e sugli intonaci e gli elementi di alleggerimento in laterizio del solaio di copertura.

“A maggio, quando con l’assessore Ermanno Sorbo incontrammo alcuni residenti del quartiere – ricorda Matteo Marcucci, assessore a lavori pubblici e manutenzioni – ci fu rappresentato anche il desiderio di nuovi spazi, soprattutto per le attività di associazionismo che gli abitanti continuano a praticare senza, però, avere un locale di riferimento. Il fabbricato della Rigacci è la soluzione più naturale ma, essendo dismesso da molto tempo, la verifica preliminare delle condizioni di sicurezza è stata necessaria e doverosa”.

Una recente indagine tecnica sulla stabilità dell’edificio, commissionata proprio dal Comune, ha restituito informazioni significative anche sui controsoffitti, lo stato di conservazione degli intonaci e degli elementi in laterizio: “Sono emerse sia vulnerabilità localizzate – riferisce Marcucci – con rischio di distacco delle parti che costituiscono il controsoffitto, sia fenomeni diffusi di perdita di adesione degli intonaci. Abbiamo quindi dovuto programmare, prima di tutto, la messa in sicurezza di questi elementi”.

Un intervento tecnicamente articolato e differenziato in base alle caratteristiche costruttive degli elementi, dei fenomeni di degrado e delle specifiche condizioni di rischio rilevate nel corso delle indagini diagnostiche: si va dalla demolizione dei controsoffitti esistenti all’intradosso dell’impalcato di primo piano alla rimozione selettiva delle porzioni di intonaco e degli elementi in laterizio ammalorati. “Durante queste operazioni – aggiunge Marcucci – e prima di procedere alle varie ricostruzioni, sarà eseguita un’ulteriore campagna di indagini diagnostiche sulle strutture dell’edificio scolastico, per valutare in modo completo la vulnerabilità sismica del fabbricato: il nostro obiettivo assolutamente prioritario, infatti, resta la sicurezza dei cittadini”.