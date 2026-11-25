Lo spazio espositivo Arte Bvlg si prepara ad accogliere Intervalli. Frammenti di memoria, personale della fotografa Virginia Sobrino, un’indagine poetica sulla persistenza del tempo nella materia che mette in dialogo scultura e fotografia, memoria e percezione.

L’iniziativa, promossa da Bvlg, si inserisce nel prestigioso ciclo di esposizioni dedicate ai linguaggi e ai protagonisti della ricerca contemporanea, sotto la direzione artistica di Fabiola Manfredi e con il coordinamento di Mutua Bvlg, responsabile della progettazione e della realizzazione delle fasi della mostra.

Il progetto espositivo si colloca in quel tempo sospeso tra passato e presente in cui la memoria prende forma. Virginia Sobrino si avvicina alle sculture di Igor Mitoraj senza limitarsi a documentarle: attraverso il bianco e nero, il suo sguardo sceglie, isola e sottrae dettagli — una curva appena accennata, una superficie segnata — liberando le opere dalla loro interezza per rivelarne prospettive inattese e instaurare con la materia un dialogo intimo, quasi sussurrato.

La ricerca di Virginia Sobrino (nata a Buenos Aires e residente a Roma da oltre vent’anni) esplora il rapporto tra percezione e immaginazione, trasformando l’ordinario in esperienza estetica sotto l’influenza del Dadaismo, di Man Ray, Marcel Duchamp e della visione poetica di Vincent van Gogh. Vanta un’intensa attività nel reportage d’arte e un’importante carriera espositiva internazionale tra Europa, Stati Uniti, Sud America e Nord Africa (tra cui le personali Posibilidades de la Abstracción a Buenos Aires e Onirica alla Roma art week ’24), oltre a numerose collaborazioni con musei, gallerie e riviste specializzate.