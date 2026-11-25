La galleria artistica|
Pietrasanta, nello spazio Arte Bvlg al via la mostra ‘Intervalli. Frammenti di memoria’ di Virginia Sorbino
L’artista vanta un’intensa attività nel reportage d’arte e un’importante carriera espositiva internazionale tra Europa, Stati Uniti, Sud America e Nord Africa
Lo spazio espositivo Arte Bvlg si prepara ad accogliere Intervalli. Frammenti di memoria, personale della fotografa Virginia Sobrino, un’indagine poetica sulla persistenza del tempo nella materia che mette in dialogo scultura e fotografia, memoria e percezione.
L’iniziativa, promossa da Bvlg, si inserisce nel prestigioso ciclo di esposizioni dedicate ai linguaggi e ai protagonisti della ricerca contemporanea, sotto la direzione artistica di Fabiola Manfredi e con il coordinamento di Mutua Bvlg, responsabile della progettazione e della realizzazione delle fasi della mostra.
Il progetto espositivo si colloca in quel tempo sospeso tra passato e presente in cui la memoria prende forma. Virginia Sobrino si avvicina alle sculture di Igor Mitoraj senza limitarsi a documentarle: attraverso il bianco e nero, il suo sguardo sceglie, isola e sottrae dettagli — una curva appena accennata, una superficie segnata — liberando le opere dalla loro interezza per rivelarne prospettive inattese e instaurare con la materia un dialogo intimo, quasi sussurrato.
La ricerca di Virginia Sobrino (nata a Buenos Aires e residente a Roma da oltre vent’anni) esplora il rapporto tra percezione e immaginazione, trasformando l’ordinario in esperienza estetica sotto l’influenza del Dadaismo, di Man Ray, Marcel Duchamp e della visione poetica di Vincent van Gogh. Vanta un’intensa attività nel reportage d’arte e un’importante carriera espositiva internazionale tra Europa, Stati Uniti, Sud America e Nord Africa (tra cui le personali Posibilidades de la Abstracción a Buenos Aires e Onirica alla Roma art week ’24), oltre a numerose collaborazioni con musei, gallerie e riviste specializzate.
“Con grande orgoglio proseguiamo il nostro percorso con Arte Bvlg, un impegno costante per sostenere e condividere la bellezza e la riflessione culturale. Ospitare il progetto di Virginia Sobrino è per noi motivo di profonda soddisfazione: questa mostra offre alla nostra comunità l’opportunità di osservare il dialogo intimo e originale tra lo sguardo della fotografia contemporanea e il patrimonio scultoreo di Igor Mitoraj, confermando la volontà della banca di essere un luogo vivo di dibattito, crescita e apertura sul territorio”, afferma la direzione generale di Bvlg.