Un patrimonio artistico e religioso che per decenni era rimasto nascosto tornerà finalmente a mostrarsi in tutta la sua bellezza alla comunità di Terrinca. Domenica (29 novembre), alle 15,30, nella chiesa parrocchiale dei Santi Clemente e Colombano, si terrà l’inaugurazione del restauro dell’apparato pittorico dell’abside, del catino absidale e del presbiterio, eseguito dalla ditta Arte Restauro Srl di Pisa. Un intervento importante per la comunità di Terrinca, atteso e fortemente voluto, che rappresenta un primo, significativo passo nel percorso di recupero delle decorazioni storiche dell’edificio sacro.

Il progetto, promosso dalla parrocchia di Terrinca, avviato circa due anni fa, ha richiesto un anno di lavoro e un importante impegno economico, reso possibile grazie alla partecipazione a bandi e alle richieste di contributi rivolte a fondazioni, istituzioni e realtà associative. Un risultato raggiunto attraverso la collaborazione di tanti soggetti che hanno creduto nell’importanza di restituire alla comunità un bene di grande valore storico, artistico e spirituale.

“Un ringraziamento particolare – scrive la parrocchia di Terrinca – va alla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, che ha sostenuto la parte più consistente del finanziamento, grazie al presidente Massimo Marsili; alla Fondazione Banca del Monte di Lucca, con il presidente Andrea Palestini; alla Banca di Credito Cooperativo Versilia Lunigiana e Garfagnana, con sede a Pietrasanta, grazie al presidente Enzo Stamati. Un sentito grazie anche alla Curia di Pisa e al vescovo emerito monsignor Paolo Benotto, al Comune di Stazzema attraverso il sindaco Maurizio Verona, al Circolo di Terrinca – Circolo Le Tanacce, con il presidente Paolo Bazzichi, e all’Associazione culturale Colombani di Terrinca, con la presidente Eleonora Tognocchi“.

L’intervento di restauro si è rivelato particolarmente impegnativo. Nel corso dei lavori, infatti, sono emerse diverse criticità dovute soprattutto alle numerose infiltrazioni d’acqua che nel corso degli anni avevano interessato la struttura, provocando danni e perdite in varie parti delle pitture originali. Nonostante queste difficoltà e la perdita di alcune porzioni dell’apparato decorativo, il risultato complessivo è motivo di grande soddisfazione per il consiglio parrocchiale e per tutta la comunità.

Le pitture recuperate sono opera del pittore pisano Aristodemo Cecchi, che lavorò nella chiesa sul finire dell’Ottocento. A commissionarle fu l’allora parroco don Jacopo Parra, anch’egli originario di Pisa, giunto a Terrinca proprio nel periodo in cui la chiesa dei Santi Clemente e Colombano era interessata da un’importante ristrutturazione. Con l’edificio completamente rinnovato, si rese necessario anche un intervento decorativo complessivo e fu così che don Parra affidò a Cecchi l’incarico di realizzare le pitture dell’abside e del presbiterio.

Il progetto ha compreso anche il recupero e il restauro di un antico crocifisso ligneo in castagno, appartenente alla stessa parrocchia. Il lavoro, affidato allo Studio Sd di Daniela Frati di Pietrasanta, ha consentito di riportare l’opera al suo antico splendore, con un risultato particolarmente apprezzato. Il crocifisso sarà ricollocato nella parte del catino absidale. Nelle lunette laterali dell’altare maggiore torneranno inoltre a trovare posto due antiche statue lignee in castagno, raffiguranti i santi Clemente e Colombano. Si tratta di opere di epoca non precisamente databile, ma certamente molto antiche, restaurate nel 2000 dallo stesso Studio Sd di Daniela Frati e fino a oggi collocate in un’altra posizione all’interno della chiesa.

La ricollocazione del crocifisso e delle due statue, insieme al recupero delle pitture, permetterà di ricomporre un insieme armonioso, restituendo all’altare maggiore parte dell’aspetto e della suggestione che caratterizzavano l’antico complesso di fine Ottocento.

Tutti i lavori sono stati seguiti dalla Soprintendenza di Lucca, sotto la supervisione del funzionario tutela storico artistica, dottoressa Ilaria Boncompagni della Soprintendenza archeologica belle arti e paesaggio per le provincie di Lucca, Massa Carrara e Pistoia, in collaborazione con la dottoressa Francesca Barsotti dell’ufficio recupero beni culturali della Curia di Pisa.

La documentazione storica lasciata da don Jacopo Parra offre inoltre la possibilità di conoscere e, in prospettiva, recuperare anche le altre decorazioni ancora nascoste sotto le tinteggiature successive. Un progetto affascinante, ma certamente impegnativo sotto il profilo economico. Per questo la parrocchia guarda con fiducia alla possibilità di trovare, negli anni a venire, nuovi sostegni da parte di fondazioni, enti e altre realtà disponibili a contribuire alla salvaguardia di questo patrimonio.

L’appuntamento di domenica sarà anche l’occasione per raccontare nel dettaglio il percorso di recupero. Durante l’inaugurazione saranno proiettate immagini che illustreranno le diverse fasi dei lavori, sia per quanto riguarda il restauro dell’apparato pittorico absidale e presbiteriale, sia per il recupero del crocifisso ligneo. Saranno le stesse restauratrici a presentare e spiegare gli interventi eseguiti. È inoltre previsto l’intervento della dottoressa Ilaria Boncompagni, che illustrerà le caratteristiche e le fasi del recupero, insieme agli interventi delle autorità, dei rappresentanti delle istituzioni, delle fondazioni e delle associazioni che hanno contribuito alla realizzazione del progetto.