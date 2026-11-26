La sicurezza dei pedoni “non può essere affidata alla fortuna, né essere rinviata da un anno all’altro”. È per questo che i gruppi consiliari del Partito Democratico di Viareggio e di FermiMai hanno presentato una mozione in Consiglio comunale per chiedere un intervento urgente di messa in sicurezza di via Aurelia nord, nel tratto antistante il polo commerciale dell’Esselunga, della parafarmacia e delle attività presenti nella zona.

“Una richiesta che, in realtà, ha una storia lunga ormai tre anni. Il primo dicembre 2023 – ripercorrono Pd e FermiMai – era stata presentata una segnalazione cittadina, successivamente protocollata con il numero Urp 37131. Il 20 dicembre dello stesso anno il Comune aveva comunicato la presa in carico della richiesta da parte della Polizia Municipale e la programmazione di una valutazione per gli interventi del 2024. Da allora, però, non è stato realizzato alcun intervento concreto. Il problema è rimasto, il pericolo continua a esserci e i cittadini aspettano ancora“.

“Via Aurelia nord, in quel tratto, è attraversata quotidianamente da un numero significativo di persone. Ci sono attività commerciali, fermate del trasporto pubblico su entrambi i lati della strada, la scuola media Motto, il nido Il Melograno e la scuola elementare Pascoli. Un’area nella quale si concentrano spostamenti di bambini, famiglie, studenti, anziani e persone che utilizzano i bus. Eppure, nonostante la frequentazione e le criticità legate alla velocità dei veicoli, manca ancora un attraversamento realmente sicuro. Con la mozione presentata chiediamo di avviare immediatamente la progettazione e la realizzazione di un attraversamento pedonale rialzato e protetto – spiegano – dotato di illuminazione dedicata a led, segnaletica ad alta visibilità e dissuasori di velocità. Chiediamo inoltre di valutare un semaforo pedonale a chiamata, soprattutto nelle fasce di maggiore afflusso scolastico e commerciale, e di individuare le risorse necessarie per realizzare l’intervento”.

“Non stiamo chiedendo qualcosa di straordinario o di irrealizzabile. In città esistono già soluzioni analoghe, come gli attraversamenti rialzati realizzati presso il Palazzetto dello Sport oppure quello in zona Santa Rita e infine a Bicchio. Si tratta di interventi concreti, tecnicamente collaudati, che possono contribuire a ridurre la velocità e a garantire maggiore protezione a chi attraversa la strada. Tre anni sono un tempo più che sufficiente per ascoltare una segnalazione, valutare un problema e trovare una soluzione. La sicurezza stradale, soprattutto quando riguarda bambini, anziani e utenti vulnerabili, deve essere una priorità concreta dell’amministrazione comunale, non una promessa rimasta sulla carta“.