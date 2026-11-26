“Condivido la preoccupazione espressa dai Paladini Apuoversiliesi. Fin dall’inizio, quando i segni più evidenti dell’erosione si vedevano a Marina di Massa, ho ritenuto che Forte dei Marmi dovesse occuparsene in prima persona. Il mare non conosce confini amministrativi. Quello che accade a Massa e a Montignoso riguarda anche Vittoria Apuana e il resto della Versilia. La spiaggia è un bene di tutti i cittadini e abbiamo la responsabilità di prendercene cura insieme”.

Il sindaco di Forte dei Marmi Bruno Murzi interviene in merito alle stime diffuse dall’associazione presieduta da Orietta Colacicco. Secondo i Paladini, negli ultimi sessant’anni l’erosione avrebbe prodotto una perdita di indotto di circa 43,5 miliardi di euro lungo gli 11,2 chilometri di litorale che da Marina di Massa arrivano al Bagno Gilda. Per il solo tratto settentrionale di Forte dei Marmi, lungo 1,8 chilometri, l’associazione stima una perdita di circa un miliardo di euro.

“Dietro queste cifre ci sono le persone – sottolinea Murzi –. Penso a chi gestisce uno stabilimento e a chi, ogni estate, ci va a lavorare. Penso ai bagnini, ai camerieri, a chi lavora in cucina o si occupa della pulizia e della manutenzione degli arenili. Per tante famiglie il reddito della stagione estiva è quello su cui si conta anche nei mesi successivi. E lo stesso vale per chi lavora negli alberghi, nei ristoranti e nei negozi. È anche per loro che dobbiamo muoverci per tempo e programmare gli interventi“.

Con questa consapevolezza il comune di Forte dei Marmi si è fatto capofila nella preparazione del protocollo che nel dicembre 2023 ha dato vita alla Romcav, la Rete operativa per la manutenzione della costa apuo-versiliese. L’amministrazione ha affidato al professor Mauro Rosi il compito di elaborare l’intesa con gli altri Comuni costieri, la Regione Toscana, le Province di Lucca e Massa-Carrara, l’Autorità di sistema portuale e la Camera di commercio. Lo stesso Rosi ha poi assunto il coordinamento del comitato esecutivo della rete.

Uno dei risultati di questo lavoro è la possibilità di utilizzare per i ripascimenti la sabbia idonea che viene rimossa dall’ingresso del porto di Marina di Carrara. Ronchi e Poveromo sono stati indicati tra le possibili destinazioni di un primo trasferimento. Forte dei Marmi chiede che le valutazioni tecniche tengano conto anche del tratto tra il Bagno Gilda e il confine con Montignoso, dove dal 2004 si è registrato un arretramento significativo della spiaggia.