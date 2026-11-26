festività|
Natale a Massarosa, un mese di eventi in tutte le frazioni
Mercatini, villaggi di Babbo Natale, presepi viventi e concerti dal 6 al 26 dicembre
Mercatini, animazione di Babbo Natale, concerti e la magia della tradizione. Il comune di Massarosa presenta ufficialmente il programma degli eventi natalizi per il 2026, un viaggio diffuso che toccherà tutto il territorio comunale a partire da domenica 6 dicembre fino a sabato 26 dicembre.
Domenica 6 dicembre giornata ricca di appuntamenti: a Piano di Mommio apriranno i mercatini e l’animazione di Babbo Natale, mentre Quiesa ospiterà la Merry Walk al Parco del Soldato e Valpromaro si animerà con il tradizionale Mercatino delle colline. I festeggiamenti proseguiranno martedì 8 dicembre, in occasione dell’Immacolata, con i mercatini e l’animazione di Babbo Natale a Stiava. Il fine settimana successivo vedrà protagonista la frazione di Gualdo, che sia sabato 12 che domenica 13 dicembre aprirà le porte de La cantina di Babbo Natale. Sempre sabato 12 debutterà la musica con il concerto Note di luce nella Chiesa della Santissima Annunziata e San Jacopo a Massarosa. La domenica del 13 dicembre sarà particolarmente densa, con Massarosa centro che proporrà i mercatini, l’animazione di Babbo Natale e il tradizionale Presepe vivente nel pomeriggio, mentre a Montigiano si terrà la Santa Messa solenne con la caratteristica benedizione degli occhi. Avvicinandosi al Natale, sabato 19 dicembre la rassegna musicale Note di luce farà tappa alla Chiesa di Santo Stefano a Quiesa. Domenica 20 dicembre l’atmosfera si farà ancora più intensa grazie al concerto augurale del Corpo Musicale G. Puccini e al Presepe vivente a Bozzano, affiancati dai mercatini a Piano di Conca e dall’evento Auguri in musica nella splendida Chiesa di San Pantaleone a Pieve a Elici. Il viaggio tra le tradizioni del territorio si concluderà infine nel giorno di Santo Stefano, sabato 26 dicembre, con due grandi appuntamenti pomeridiani: la venticinquesima rassegna di cori alla Pieve di San Michele Arcangelo a Corsanico e il Gran concerto augurale nella Chiesa di Santo Stefano e Michele a Quiesa.
“Questo programma dimostra la straordinaria forza ed il grande potenziale delle nostre frazioni – sottolinea l’assessore al turismo, Fabio Zinzio – Il Natale 2026 a Massarosa è come da tradizione un calendario diffuso: ogni fine settimana residenti e turisti potranno scegliere tra eventi e momenti di intrattenimento e riscoperta del territorio. Una programmazione di qualità che valorizza le nostre eccellenze e promuove un turismo di prossimità”.
“Un cartellone pensato per unire le comunità, valorizzare le tradizioni locali e attrarre visitatori – commenta la sindaca Simona Barsotti – grazie alla sinergia tra l’Amministrazione Comunale, le associazioni, le parrocchie e i cittadini. Vedere le nostre frazioni animarsi con i mercatini, i presepi viventi e la gioia dei bambini nei villaggi di Babbo Natale è il segno tangibile di una comunità viva e coesa di cui sono sempre più orgogliosa”.