Domenica 6 dicembre giornata ricca di appuntamenti: a Piano di Mommio apriranno i mercatini e l’animazione di Babbo Natale, mentre Quiesa ospiterà la Merry Walk al Parco del Soldato e Valpromaro si animerà con il tradizionale Mercatino delle colline. I festeggiamenti proseguiranno martedì 8 dicembre, in occasione dell’Immacolata, con i mercatini e l’animazione di Babbo Natale a Stiava. Il fine settimana successivo vedrà protagonista la frazione di Gualdo, che sia sabato 12 che domenica 13 dicembre aprirà le porte de La cantina di Babbo Natale. Sempre sabato 12 debutterà la musica con il concerto Note di luce nella Chiesa della Santissima Annunziata e San Jacopo a Massarosa. La domenica del 13 dicembre sarà particolarmente densa, con Massarosa centro che proporrà i mercatini, l’animazione di Babbo Natale e il tradizionale Presepe vivente nel pomeriggio, mentre a Montigiano si terrà la Santa Messa solenne con la caratteristica benedizione degli occhi. Avvicinandosi al Natale, sabato 19 dicembre la rassegna musicale Note di luce farà tappa alla Chiesa di Santo Stefano a Quiesa. Domenica 20 dicembre l’atmosfera si farà ancora più intensa grazie al concerto augurale del Corpo Musicale G. Puccini e al Presepe vivente a Bozzano, affiancati dai mercatini a Piano di Conca e dall’evento Auguri in musica nella splendida Chiesa di San Pantaleone a Pieve a Elici. Il viaggio tra le tradizioni del territorio si concluderà infine nel giorno di Santo Stefano, sabato 26 dicembre, con due grandi appuntamenti pomeridiani: la venticinquesima rassegna di cori alla Pieve di San Michele Arcangelo a Corsanico e il Gran concerto augurale nella Chiesa di Santo Stefano e Michele a Quiesa.